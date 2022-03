Cinco escuelas no han regresado a clases presenciales en la capital

Cinco escuelas del nivel básico de San Luis Potosí no han regresado a clases presenciales desde que se anunció el inminente retorno a las aulas; mismo que se registró el pasado 14 de febrero.

A casi dos meses de que los maestros, estudiantes y administrativos potosinos hayan retornado a sus labores oficiales, se sabe que en cinco instituciones educativas de carácter público no se logró el objetivo de reanudar actividades.

Lo anterior ocurrió por las condiciones en que se encontraban estos centros escolares; el titular de la de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, y la Dirección General de Planeación de la institución gubernamental, confirmaron que se trata de escuelas que básicamente tenían problemas estructurales y de servicios.

Cabe destacar que de estas escuelas que no pudieron retornar no proporcionaron los nombres, pero se cree que es un universo poco significativo ya que en la entidad potosina hay 8 mil escuelas de educación básica y las cinco que no están activas, representan un muy bajo porcentaje de incidencia,

Del recuento que se hace, se indica que son tres escuelas primarias las que no retornaron y principalmente presentaron inconvenientes por el daño que presentaban en su infraestructura. Estos centros escolares se localizan en el municipio de San Luis Potosí.

Mientras que dos escuelas secundarias tampoco abrieron porque una presenta daño en la infraestructura y se localiza en el municipio de San Luis Potosí, otra que registró fallas fue una más, ubicada en el municipio de Guadalcázar y su inconveniente ocurrió porque en la comunidad no sirve un transformador de luz.

La mayoría de los casos mencionados tuvo fuertes problemas de vandalismo, por lo que es la propia comunidad la que comete estos graves errores.

Cabe añadir que las autoridades de la SEGE adicionalmente reportan que los casos en mención que tienen que ver con infraestructura, están en proceso de validación ante el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, IEIFE, para poder darle solución real y duradera.

En tanto que en el caso del transformador están tratando de solucionarlo lo antes posible para poder reactivar a su comunidad escolar.