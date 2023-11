"Cierran" facultades de la UASLP; acusan intromisión de Morena

Estudiantes cerraron con candado y tomaron las instalaciones de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, el motivo es que aseveran hay intromisión política del diputado local de Morena, Cuautli Badillo, vulnerando así la autonomía Universitaria. La queja se fundamenta porque acudió a dar una plática a estudiantes de primer semestre sin autorización de la dirección.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Básicamente se inconformaron contra el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, -quien justamente se acaba de inscribir en la contienda de la diputación del sexto distrito federal por Morena-, pues consideran que tiene participación política dentro de una agrupación denominada Organización Plural Universitaria, OPU, que incluso forman parte de una agrupación política de jóvenes 4T, "no le da derecho a buscar participación político dentro de la Universidad".

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En los barandales de la institución colocaron algunas pancartas que indican "celebraste los 100 años pero Cuautli respeta la autonomía", "No estudio en Morena sino en la UASLP", "Morena a través de vadillo pone en riesgo la autonomía Universitaria", "Deberías de chambear en el Congreso en vez de entrometerte en la Universidad", entre otros.

Mientras se desarrollaba la toma de las instalaciones, cientos de universitarios se quedaron atónitos al verse sorprendidos por esta medida y se quedaron a los alrededores de las facultades esperando poder entrar.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Daniela Jongitud, Francisco Silva y otro estudiante que prefirió guardar el anonimato, argumentaron que hay violación en la Autonomía Universitaria por la intromisión de este legislador en asuntos que son de carácter universitario, como apoyar la organización de un evento meramente escolar, lo que calificaron de una irregularidad.

"Los entes públicos no tiene ninguna razón para estar financiando o participando en cosas que únicamente le deben competir a los estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Es muy peligroso que servidores públicos participen y se entrometan en asuntos de la institución, esta es la primera vez pero no sabemos cuándo otro candidato puede pretender hacer lo mismo para darse el nombre o darse a conocer sobre todo con los alumnos que son de los primeros semestres que no saben cómo está la situación o las grillas de las facultades, quieren fortalecer sus estructuras políticas".

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

El legislador de Morena iba a participar en las conferencias para celebrar la Semana de Derecho, sin embargo tras esta manifestación estudiantil, se dijo que prefirió cancelar el encuentro, al verse señalado. Cabe añadir, que justamente este martes 7 de noviembre, tendrá participación con una conferencia en la institución, el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

Sobre la toma de las instalaciones, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emitió la siguiente información: "Estudiantes de la Facultad de Derecho y de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tomaron esta mañana las instalaciones educativas en protesta por la violación a la autonomía. Acusan de la intromisión de agentes externos en operativos para la detección de sustancias ilícitas. Señalan además a un diputado local de mover a estudiantes a favor de intereses políticos".

Cabe agregar que en estos momentos, en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, ya se reactivaron clases y en Facultad de Contaduría y Administración continúan en mesas de diálogo para permitir la reactivación escolar.