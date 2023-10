(VIDEO) Presidenta de la FUP denuncia violencia política en la UASLP

La presidenta de la Federación Universitaria Potosina, FUP, Miroslava Giselle González Sánchez, denuncia discriminación en su contra de parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

“Estoy sufriendo violencia política de género en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), desde que llegué al puesto sólo me han sobajado, minimizado e incluso invisibilizado”, denunció al tiempo de exigir respeto al encargo que se ganó por mayoría de votos.

Leyó un documento en el que cuenta que desde hace 5 meses en que asumió la dirigencia de este movimiento estudiantil, la Defensoría de Derechos Universitarios no le ha respondido sobre los casos de acoso sexual cometidos contra la comunidad estudiantil. Ni una sola respuesta ha obtenido de parte de las autoridades.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Un grupo de estudiantes la acompañó en esta protesta que comenzó en la Facultad del Hábitat, se les veía portando pancartas con leyendas como: “Equipo de rectoría misógino”, “Como si hay apoyo a funcionarios y no a deportistas”, “¿UASLP hasta cuándo van a reaccionar? estamos hartos”, “Violencia política en toda la UASLP”, “La UASLP es una mafia”, "No nos vamos a quedar callados", "Los directivos solo ven por sus intereses", "La intimidación no es la solución", "estamos hartos de la intimidación", entre otros.

No se aventuró a señalar quién es la persona que está discriminándola y ejerciendo violencia política en su contra, “quiero denunciar a todos los que no me dan mi lugar como presidenta de la FUP, a todos y todas aquellas que no soportan que estoy en un puesto de toma de decisiones, este abuso de autoridad no lo voy a permitir, porque no sólo es en la facultad es a nivel universidad”, dijo al abundar que quiere trabajar y gestionar, pero sólo consigue que la sobajen y maltraten en todos y cada uno de los trámites que realiza a favor del estudiantado.

Ejemplificó, que la minimizan e invisibilizan desde el inicio de su gestión, pues solicitó a la Defensoría de Derechos Universitarios el número de casos de acosos y abusos no resueltos en lo que va del año por la Máxima Casa de Estudios Potosina y a la fecha no le han dado ninguna información.

“La UASLP solo quiere encubrir y proteger a acosadores y los abusos de autoridad, la UASLP es famosa por encubrir a docentes, alumnos y grupos estudiantiles, a los cuales la rectoría maneja a su contentillo y el mismo equipo de la rectoría que lo único que hace es sobajarme, desde que llegue no me han respetado y hasta se jactan de estar orgullosos de tener a la primera presidenta mujer, pero sólo se burlan a mis espaldas, solo me quieren silenciar y tenerme callada”.

Por lo que explícitamente señaló que la paridad de género en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es mera simulación.

Además, denunció que presuntamente el secretario general de la Facultad del Hábitat, Omar Nahum Pérez Pozos, abusa de su poder y autoridad, pues amenaza académicamente a las y los alumnos de la institución educativa e intimida a la comunidad, situación que está sucediendo no solo desde esta administración sino desde gestiones pasadas, por lo que llamaron al rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, para que frene este conflicto.

Cuestionada al respecto, la UASLP, contestó que respecto a las manifestaciones realizadas este día con la participación de la Federación Universitaria Potosina (FUP) y diversos estudiantes, la institución respeta sus expresiones y continuará apoyando todas aquellas actividades que correspondan al rubro académico, de investigación, divulgación o difusión de la cultura.

"Asimismo, se espera que las y los alumnos puedan conciliar y llegar a acuerdos con las autoridades universitarias correspondientes, para que la realización de las Semanas Académicas sean cada vez mejores".