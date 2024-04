Municipios deben y pueden atender procesos de fiscalización en línea: IFSE

El Instituto Superior de Fiscalización del Estado (IFSE) anunció la modernización de los procesos de fiscalización, por lo que ahora todo estará automatizado para hacer más ágil y eficiente el trabajo, dejando atrás los procesos viejos y obsoletos sin ninguna excusa, dijo el auditor superior del estado Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Los entes ya declaran ante el Servicio de Administración Tributaria, “todos están pendientes del SAT y no hay excusa para que no lo hagan ante la autoridad fiscalizadora del Estado, no es posible que un municipio se justifique con nosotros diciendo: ‘Yo soy muy pobre, no tengo internet’, cuando sí cumple sus obligaciones con la federación”.

Lo anterior, debido a que la automatización de procedimientos en el IFSE, implica el uso de internet en todos los entes auditables, incluso en los municipios más pequeños y alejados, quienes deberán prepararse técnicamente para la implementación de la firma electrónica.

Asimismo, Rodrigo Lecourtois ejecuta acciones al interior del organismo fiscalizador en materia jurídica. “No debemos esperar a tener el resultado final de las auditorías para presentar, en su caso, las denuncias penales que correspondan; mi criterio es que si tenemos conocimiento de un posible hecho delictivo, lo denunciemos de inmediato”.

Informó al respecto que al interior del IFSE, ha acercado las áreas Jurídica y de Auditoría con la finalidad de integrar los procesos de trabajo, unificar criterios y fortalecer los resultados de ambas áreas que antes trabajaban sin coordinación.

“A mi llegada, retomé los juicios que la ASE perdió a través de los años para ver errores y plantear estrategias, con el objetivo de hacer difícil a la parte defensora, combatir en tribunales nuestras acciones legales y argumentos; la comunicación entre los abogados y los contadores es la clave porque nuestros razonamientos son distintos y si los unimos, logramos una sinergia muy positiva en materia de sanciones”, concluyó el titular del IFSE.