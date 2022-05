Casa Pons, en los 30's un almacén de lujo; hoy en día el edificio alberga oficinas del IMSS

Sobre la calle de Morelos número 11 se encuentra un edificio distintivo que por años ha llamado la atención de muchos, pero por pocos es sabida su historia.

Actualmente funge como un espacio utilizado para resguardar algunos archivos administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); se trata de la antigua Casa Pons.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Este negocio, fue conocido años atrás como Las Fábricas de Francia de la familia Pons y se encontraba sobre el pasaje Hidalgo. Tiempo después levantaron otro edificio y se mudaron, mismo que se encuentra en esquina de Insurgentes y Morelos para abrir el icónico almacén de productos europeos.

En la década de 1930 fue que esta tienda departamental abre sus puertas en la calle Morelos e Insurgentes para así ofrecer productos para el hogar de alta calidad hasta convertirse en un almacén de prestigio, un espacio creado por el gran empresario visionario Juan Pons-Papon.

Esta tienda comenzó como una mercería en ese lugar, y le fue tan bien que se convirtió en un almacén de lujo. Tras la remodelación, destinaron un elevador dentro de esta edificación del cual se dice que fue el primer edificio que contó con esta tecnología.

Un edificio que contrastó con la imagen arquitectónica del siglo XXIII y XIV pues la ciudad de San Luis Potosí contaba con espacios que aún reflejaban la historicidad de la Nueva España.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Durante casi 30 años la Casa Pons vendió los más exclusivo de la moda europea, dónde la gran élite de San Luis vestía de este lugar para acudir a los bailes y eventos del Cotillón de La Lonja.

Luego de su tiempo de bonanza la Casa Pons cerró, para finales del año 1956 al ser remodelado por Vicente Andrade del Moral, Ingeniero Civil quien modificó este espacio para que se convirtiera en aquel entonces en oficinas y consultorios del IMSS.

Los cuales se encontraban en Av. Carranza, ahora subdelegación poniente y debido a la saturación del servicio se mudaron a este espacio, el cual por muchas décadas atendió a derechohabientes.

Sin embargo, con la apertura de otras clínicas de atención, hoy día en este espacio fueron dispuestas las oficinas administrativas del IMSS y lo archivos médicos generales del mismo seguro social.

ANECDOTARIO DE UN ALMACÉN DE LUJO

De las anécdotas que El Sol de San Luis pudo recabar, existen personas que aún recuerdan cómo fue visitar está tienda departamental tan distintiva en el Centro Histórico de la ciudad.

"La Casa Pons fue una tienda departamental el el año 1954 aproximadamente, yo recibí mi primer vehículo, ahí me lo compraron. Yo tenía unos cuatro o cinco años y fue mi triciclo apache, acompañé a mi madre a comprarlo pues iba a ser mi regalo de Navidad. Muy bonitos recuerdos", comentó el señor Alfredo Carrizales.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

También hubo quién compartió historias que, con el pasar del tiempo no se han podido comprobar, pero que permanecen en la tradicionalidad oral de quienes convivieron en este inmueble al inicio de la década del 1960.

"Cuando inició el IMSS en SLP, (1963) La casa Pons tenía 26 empleados y un día llegaron 2 inspectores del recién creado IMSS a visitar la tienda, preguntaron por el dueño y le pidieron que mostrara los papeles de afiliación de los empleados, el señor Pons les dijo que aún no estaban afiliados porque en SLP no existía ese instituto ni sabían como hacerlo ni dónde. Entonces los inspectores se marcharon diciendo que volverían para ayudar con los trámites, pero pasaron los meses y nunca volvieron, al año siguiente, el señor Pons recibió un aviso de multa por $ 2´000, 000 de pesos, por no haber afiliado a sus empleados. El Sr. Pons trató de llegar a un acuerdo con las "autoridades" del IMSS en la Ciudad de México. Se sabe que las autoridades del IMSS en ese entonces, ante esto le solicito mejor Sr. Pons desocupar el edificio y así convertirlo en consultorios", refirió Ricardo Zazueta.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por otro lado, existen versiones encontradas sobre este hecho y el señor Raúl Amaya, empleado jubilado del IMSS menciona que "Hasta hace unos años este instituto pagaba renta por el uso de su espacio. Por lo cual es imposible realizar modificaciones y restauraciones".