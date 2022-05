Emanuel, un campeón que sueña con Uruguay

El ajedrez es un deporte que conlleva la filosofía de la matemática y la perfección; para Emanuel Robledo Flores, de 17 años de edad también significa la ética dentro de su desarrollo educativo.

Robledo Flores comenzó ha adentrarse a este deporte a la edad de 13 años cuando cursaba segundo año de secundaria y hoy este camino lo ha llevado a competir en grandes campeonatos.

Es por ello que solicita a los gobiernos actuales y sociedad en general le apoyen para cumplir su siguiente meta: comprar un boleto de avión que ronda alrededor de los 20,000 pesos, para asistir al XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022 Montevideo, Uruguay - 25 de junio al 2 de julio de 2022.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Emanuel no está solo y tiene una familia que lo respalda, afortunadamente sabe que la disciplina y el esfuerzo lo es todo y él por su parte comenzó a vender churritos y palomitas para poder costear este viaje.

Pero el reto es demasiado grande, Emanuel es un joven que cursa ya el segundo año de preparatoria y está dedicado completamente a los estudios, y en ello se nota su esfuerzo.

El ajedrez le cambió la vida y además comenta que es un deporte que formó en él un ímpetu y carácter idóneo para poder marcar la diferencia y hacer de su vida un triunfo.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Me empezó a llamar la atención al ser un deporte por el cual dependía de mí mismo y al esfuerzo que yo le dedicara a diferencia de los deportes en equipo. Este gran deporte me ha ayudado mucho en la toma de decisiones el saber qué hacer y pensar mejor las cosas antes de actuar además de la finalidad de aprender cosas y poner atención sin distracciones".

El joven Robledo Flores ha participado en distintas competiciones tanto nacionales como internaciones, como lo es el caso del circuito Latinoamericano, VI Torneo Nacional de Ajedrez Goldone (campeón nacional),LXVII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ (Sub Campeón nacional Sub 18), Estatal sub 20 absoluto (Campeón estatal Sub 20), entre otros

"A lo largo de mi carrera como ajedrecista he participado en muchas competiciones donde en muchas he salido campeón y en muchas otras me he llevado grandes experiencias y he aprendido de ella".

Emanuel posee un talento deportivo que engloba el arte y la ciencia, y que además ha puesto no solo el nombre de San Luis Potosí en alto, sino que el de México también ha resonado dentro de este espacio deportivo, una joven promesa que espera ser apoyada para cumplir su más grande sueño.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Actualmente no he recibido apoyo de ninguna institución pública o gubernamental y todo ha corrido por cuenta mía. Me he enfrentado a distintos retos desde las competiciones con jugadores muy experimentados y fuertes como fuera del ajedrez con cubrir los gastos necesarios para los torneos y estar siempre al límite o al no poder asistir a los torneos", explica.

Este joven no sólo resignifica la mente que se desempeña dentro de un deporte que demanda una realidad objetiva y pensamiento organizado, sino que también representa un deporte que sigue su marcha y que conlleva toda una estrategia mental, que no cualquiera puede mantenerla.

"Mi mayor logro ha sido ganar el VI Torneo Nacional de Ajedrez Goldone y ser seleccionado Nacional. Ha Sido una de mis más gratas experiencias y espero que ahora me puedan ayudar a cumplir otras de mis metas ".

Es por ello que la familia Robledo Flores solicita ayuda para que Emanuel cumpla su siguiente meta. El apoyo a este joven significa ayudar a una figura deportiva con gran futuro sobre el tablero. Para quienes gusten apoyar pueden contactarle a través de su página de Facebook Emanuel Robledo Flores, "Ayúdenos a llegar a la meta".