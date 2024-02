Capacitan a personal de la CEEAV en atención a víctimas de violencia de género

Con el firme objetivo de otorgar mayor apoyo a mujeres en situación de violencia de género, personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), participó en la capacitación “Modelo de Intervención Restaurativa”.

Este curso lo otorgó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Justice Access for Victims and the Accused (JAVA).

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Así lo confirmó el titular de la dependencia estatal, Miguel Ángel García Amaro, quien añadió que, gracias a la colaboración con organismos internacionales, “con esta capacitación personal del CEEAV está preparado para brindar a las víctimas de violencia de género, herramientas personales y sociales para el fortalecimiento de habilidades psicosociales, específicamente en la toma de decisiones”.

Indicó que es en cumplimiento a la instrucción del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, y con el respaldo del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, se especializa al personal del CEEAV, “que a su vez capacita a los municipios interesados, lo que garantiza una mejor atención a las víctimas para que puedan construir un proyecto de vida libre de violencia”.

En San Luis Potosí, la Unidad de Procesos Restaurativos de la dependencia a mi cargo, refirió, está a cargo de Margarita Alvarado Chávez y en el último reporte se indica que se benefició a 339 víctimas directas e indirectas con la culminación de 47 procesos restaurativos, por lo que, con esta capacitación se ampliarán más procesos restaurativos, en beneficio de las y los potosinos.

Con la capacitación “Modelo de Intervención Restaurativa”, se brindará a las víctimas las herramientas personales y sociales para que puedan construir un proyecto de vida libre de violencia.