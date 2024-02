Caen hasta 70% ventas de globeros tradicionales potosinos el 14 de febrero

Si bien las ventas de globos se incrementan para el Día del Amor y la Amistad, estas han bajado hasta en un 70 por ciento en comparación a la misma fecha pero de años anteriores, en donde se duplicaba la venta diaria, en tanto que actualmente, solo se vende un 30 por ciento más en comparación a otros días del año.

Una situación que también ha llevado a que disminuya el número de globos que se ofertan, sobre todo cuando son inflados con helio, ya que al ser más caros, la gente no los compra, lo que ha hecho que algunos de los comerciantes del giro ya no los ofrezcan, ya que no es costeable.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Así lo reconoció Wendy Castañeda, quien se dedica a la genta de globos en la Plaza de Armas en la capital potosina, quien dice que el hecho de la gente pueda conseguir los globos en lugares como la papelería, tiendas de regalo, en donde se los venden sin inflar a un precio más bajo o que incluso los puedan pedir por aplicaciones como Shein, los ha afectado en las ventas.

“En esta temporada del Día del Amor y la Amistad si vendemos más que en otros días, un 30 por ciento más, pero ya no es nada en comparación a lo que teníamos en años anteriores, ya que vendíamos el doble y ahora eso se acabó, si nos buscan, pero ya no es igual, ya la gente va a la papelería, a las tiendas de regalos, los piden por internet, ya no llegan con nosotros”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Dijo que muchas veces lo que la gente quiere es ahorrarse dinero y por eso compran el globo por aparte, pensando que sale más barato y luego llegan a pedirles que se los inflen con helio, pero el gas es el que sale caro, entonces termina por costarles igual que si lo compraran directamente con ellos, a menos que quieran inflar sus globos con aire normal, es como les puede resultar un globo más económico.

En lo que se refiere al costo actual de los globos, la comerciante dijo que van de los 65 a los 80 pesos, dependiendo de la figura o si son lisos o no, un precio que les da poco margen de ganancia, ya que se tienen que contemplar también las perdidas, pues por ejemplo si lo inflan un día y no se vende, al día siguiente se tiene que volver a rellenar, si esta en el sol, la lluvia o el aire, también se dañan y es dinero que ya no recuperan.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Finalmente Wendy Castañeda también mencionó que otro factor que les afecta, es que la gente busca en esta fecha regalar otras cosas, como son flores, chocolates, otros detalles que les puedan gustar a las personas y que hacen que los globos queden de lado.