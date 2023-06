Busca Sedesore evitar se lucre con despensas

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional realiza una extensa y continua revisión para que en San Luis Potosí no se lucre con las despensas que otorga gobierno del estado.

Así lo aseguró el titular de esa dependencia estatal, Ignacio Segura Morquecho, quien indicó que se busca no se haga mal uso de los programas sociales que son para la gente.

El objetivo, añadió, es que los beneficiarios realmente se encuentren en situación de pobreza o de alta marginación “porque si no el día de mañana se les va a ser fácil lucrar con los programas, y no fueron creados para eso”.

Lo anterior luego de reconocer que incluso en redes sociales se comercializan las despensas, “ante ello estamos haciendo una extensa y muy continua revisión de que no se lucre, de que no se vendan; de que no se haga mal uso de los programas sociales”, insistió.

El objetivo es aprovechar bien el recurso, se tienen que aprovechar los programas y sí, hacemos muchísimas revisiones para que no se lleven a cabo este tipo de vicios en el manejo de programas.

De igual manera se pretende evitar hacer campaña con la entrega de programas sociales, como el alimentario, por lo que implementan supervisores para que no se hagan entregas sin una supervisión por parte de la Secretaría a su cargo.

En esta supervisión se busca precisamente erradicar cualquier tema político “los programas no son mensajes políticos, son mensajes dirigidos al trabajo del gobierno, al trabajo del programa y al beneficio de las familias; todos estos supervisores checan que al momento de la entrega no se lucre ni se haga ningún llamamiento político a favor de ningún personaje ni de ningún líder”.

En otro orden de ideas, el funcionario estatal reconoció que alrededor de 600 mil potosinas y potosinos viven en condiciones de pobreza extrema en San Luis Potosí, lo anterior de acuerdo a la evaluación más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Ante esto, concluyó Segura Morquecho, se ha fortalecido el esquema de logística, para garantizar que en todas las localidades de la entidad potosina lleguen la totalidad de los programas sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida.