Bares no han pedido cambiar de giro: Gobernación

Es incosteable para un bar que no tiene cocina, cambiar de giro a restaurante-bar con tal de abrir sus puertas, indicó Roberto González Rubio, director de Gobernación.

Luego de que la Secretaría de Salud informó que hay establecimientos que han cambiado de giro para poder reanudar actividades, el director de Gobernación indicó que ante dicha dependencia no se han presentado solicitudes para cambiar el giro de bar, a restaurante-bar.

Señaló que para establecimientos que no cuentan con cocina, resulta incosteable realizar dicha acción, puesto que les implica no solamente volver a pagar todos los derechos, sino además construir la cocina.

Indicó que en una reunión con empresarios, el Ayuntamiento les sugirió cambiar de giro, "pero eso es en lo que respecta a los permisos que ellos (el ayuntamiento) manejan que son de baja graduación, pero los que son bares son permisos de alta graduación, los de baja graduación serían cervecerías".

Mencionó que el ofrecimiento del Ayuntamiento, fue cambiarles de giro provisionalmente en caso de que contaran con cocina, sin embargo reiteró que el Municipio solamente tiene facultades en torno a permisos para venta de alcohol de baja graduación, como es la cerveza, y los bares deben hacer el trámite ante Gobernación,en donde no se han recibido solicitudes de esta naturaleza.

En ese sentido, recordó que desde el pasado 22 de mayo, la Secretaría de Salud solicitó la colaboración de la Dirección de Gobernación para vigilar que al no ser establecimientos esenciales, los bares y antros permanezcan cerrados, y no se ha recibido una nueva indicación al respecto.

González Rubio indicó que en reunión con empresarios del sector, "la Secretaría de Salud les dijo que hicieran sus protocolos para un posible regreso a actividades, pero las condiciones no se han dado, ellos han ingresado posibles protocolos pero no les han dado una respuesta contundente", hasta el momento, por disposición de la Ley General de Salud, dichos establecimientos no pueden reanudar actividades.

En los operativos que se han realizado de manera conjunta entre Gobernación, Comercio y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), han sido clausurados más de 36 establecimientos por diferentes causas, como violar el giro o no contar con licencia de funcionamiento vigente; las sanciones varían de acuerdo a la falta cometida.