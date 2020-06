Centros nocturnos cambian de giro para poder abrir

Establecimientos del poniente de la ciudad como bares y centros nocturnos han cambiado de giro, con tal de poder aperturar sus puertas al público en general en plena contingencia por Covid-19, esto no se encuentra en manos de la autoridad del sector salud, sino en las de la administración municipal de San Luis Potosí y la Dirección General de Gobernación, afirmó la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Lo anterior salió a colación, luego de ver que varios establecimientos nocturnos ofrecen servicios, aún y cuando no hay los permisos para ello, promoviendo así que no se acaten las recomendaciones de mantener la Sana Distancia o la propuesta de Quédate en Casa, para aminorar el posible contagio de Coronavirus.

Actualmente el Semáforo de riesgo se encuentra en su segunda semana de permanencia en color naranja, y aun así, se les permite abrir, lo único que hace el sector salud es revisar sus protocolos de trabajo “es un tema que se ha estado comentando de manera frecuente, incluso haremos actividades muy específicas para determinar los tipos de permisos, algunos están solicitando que se les cambie esta tipificación pero eso no le corresponde a salud, solo regulamos en base a lo que autoriza Gobernación o el Municipio, lo podemos revisar de una manera adecuada y de acuerdo a lo que veamos, nosotros aplicaremos las medidas pertinentes para que tengan una apertura o recomendar que esperen a que cambie el semáforo”.

Dio a conocer que esta situación es preocupante, porque está comprobado que en otros países, sobre todo de Europa, que han comenzado a presentarse rebrotes de la enfermedad, es porque han reanudado actividades en bares y centros nocturnos “son precisamente los bares donde se han presentado brotes del virus, con decenas o incluso cientos de contagiados, debido a que no se respeta la sana distancia, también podríamos regresar a Semáforo Rojo y ahí hay más restricciones para los negocios”.

Al igual, insistió que es competencia de la sociedad en general no acudir a este tipo de lugares, para no caer en la enfermedad y ejemplificó que sí se respetan las normas de Sana Distancia podríamos ser como naciones asiáticas como la de Japón que ya no tiene una situación alarmante por contagios.