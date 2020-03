Disminuye la compra de gasolina pese a disminución de precios

Pese a que el precio de la gasolina ha disminuido a nivel nacional, el consumo de combustibles se ha reducido entre un 25 y un 35 por ciento en algunas estaciones de servicio de San Luis Potosí.

Informó lo anterior el presidente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), Horacio Tobías Gómez, quien comentó que las gasolineras no detendrán sus operaciones, pues el producto que venden es de primera necesidad para todos los ciudadanos y diversos sectores, sin embargo están tomando las medidas sanitarias necesarias para garantizar el cuidado de sus empleados y consumidores.

“Nosotros por ser de primera necesidad no podemos parar, no podemos dejar sin combustible a los demás, sobre todo porque las unidades del sector salud como ambulancias, de protección civil y las patrullas de seguridad necesitan combustible y no los podemos dejar sin servicio”, expresó.

Detalló que las medidas preventivas que están tomando van desde que los trabajadores hagan un lavado constante de manos y usen gel antibacterial, así como también estar sanitizando de manera frecuente las estaciones de servicio; también están intercalando los turnos de trabajo de sus colaboradores, y las gasolineras que tengan laborando a adultos mayores, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica fuerte los están mandando a sus casas.

“No es mucho el personal que se tiene que sean adultos mayores de 60 años o mujeres embarazadas, pero las estaciones que sí cuentan con gente de estos sectores los están mandando a sus casas a descansar, ya depende de cada una de ellas”, añadió.