Ayuntamientos no deben aumentar valores de uso de suelo y construcción: diputada

La diputada Laura Patricia Silva Celis presidenta de la Comisión Primera de Hacienda Municipal dio a conocer que al vencer el plazo el 15 de Octubre para la entrega de las propuestas de Valores de Uso de Suelo y Construcción de los ayuntamientos, se procederá a la revisión con sentido de responsabilidad y en el marco de la ley.

Expuso que aun no se conocen las propuestas presentadas porque deben ser turnadas y entonces iniciar el análisis, sin embargo, “consideramos de antemano que no es oportuno presentar propuestas de incremento que afecten a los potosinos, debido a la severa crisis económica que se vive por la pandemia de Covid-19”.

“Se trata de un trámite que tienen qué hacer los ayuntamientos para que el Congreso del Estado de cuenta en las comisiones y estudie las propuestas que se tengan; en el caso que algún ayuntamiento no presente ajustes a la alza, deberá aplicar las tarifas vigentes en el año inmediato anterior”.

La diputada Silva Celis expuso que “en la Comisión hicimos un curso taller en donde participaron personas del Instituto Registral y Catastral para atender el tema de la posibilidad o no de incrementos; son cuestiones técnicas y no se si hay algún ayuntamiento que este con la intención de asumir esa postura, pero hemos sido enfáticos en que no debe haber incrementos”.

“Deben quedar sin aumentos los rubros donde se pueda afectar a las personas de menores recursos económicos, pero es un tema que tendríamos que estudiar y si técnicamente viene una propuesta avalada y acompañada por el Instituto Registral y Catastral, donde justifique por cuestiones de lo que requiere el ayuntamiento, lo valoraríamos”, dijo Silva Celis.

Manifestó la diputada que “son situaciones que no tengo a la vista en este momento pero cuando la Comisión tenga los proyectos, dictaminaremos siempre tomando en cuenta el interés ciudadano en primer lugar, y por la crisis no sería oportuno ningún aumento”.

