Autoridades realizan constante monitoreo al campo para evitar afectaciones por ola de calor

A través de la Dirección de Fomento Agropecuario, Soledad de Graciano Sánchez monitorea posibles afectaciones al campo derivadas de la intensa ola de calor que afecta al municipio y a todo el país, sin que hasta el momento se hayan identificado pérdidas graves, es decir, aquellas que representen la perdida total de la siembra.

Antonio Castro Tristán titular de dicha área, explicó que han estado en contacto directo con los productores de los distintos ejidos que tiene el municipio, para conocer cuál es la situación que enfrentan y que acciones se pueden tomar para poder ayudar.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Con la ola de calor que se está presentando, hemos monitoreado los distintos ejidos que tiene el municipio, para saber como está, si hay afectaciones, hasta el momento me comentan los productores no tienen afectaciones fuertes, que se tengan perdidas al cien por ciento de las cosechas” dijo el funcionario.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Que dijo que la recomendación para evitar afectaciones más severas es que haya riego seguido, ya que de no hacerlo, entonces si se tendrá la pérdida total de la cosecha, además de que es importante procurar que la reserva de agua se tenga bajo la sobra, para que no caliente, ya que además de evaporarse de manera ms rápida, los animales luego ya no la quieren.

Castro Tristán también dijo que otro punto en el que se mantienen atentos, es con las jornadas laborales, ya que trabajar bajo el sol con temperaturas tan altas no solo causa fatiga, sino que puede tener un impacto directo en la salud de las personas, por lo que hacen un llamado para que se cuiden, no se expongan tanto al sol y se mantengan hidratados.