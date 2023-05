Aún se desconoce el estatus de los migrantes que siguen desaparecidos: Conatram

Hasta el momento se desconoce cuál es la situación en la que se encuentran los 41 migrantes y los dos choferes que aún no han sido localizados, tras el reporte que se emitió a las autoridades federales del supuesto secuestro de 52 personas en territorio potosino, y que viajaban en un autobús particular con destino a Monterrey, Nuevo León.

En entrevista con El Sol de San Luis, José Luis López Hernández, vicepresidente de la Zona II de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), señaló que, después de que las autoridades de Nuevo León informaron del hallazgo de nueve personas en situación de migración que se encontraban extraviados en la zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo, ya no se han dado a conocer más detalles de este caso.

Lamentó que ha habido mucho hermetismo tanto por el gobierno de San Luis Potosí como de Nuevo León, pues ni siquiera les han indicado qué pasará con los migrantes que ya fueron encontrados.

“Hablando con el dueño de la empresa me dice que ya no le han informado nada al respecto. No tenemos información por parte de las autoridades, no nos dicen absolutamente nada, tan sólo las de Nuevo León dicen que no pueden meterse a territorio potosino, a lo que yo les dije que no puede ser posible que no se puedan poner de acuerdo entre los dos gobiernos para que trabajen en conjunto, porque no estamos hablando de un robo de un camión nada más, sino que hay vidas de por medio”, explicó.

Asimismo, externó que de parte de las autoridades de San Luis Potosí no han recibido ninguna llamada o información, más que la oficial que se ha difundido a través de los medios de comunicación, a pesar de que los hechos se reportaron inmediatamente al 911 y a la Guardia Nacional.

Incluso, comentó que tampoco han vuelto a recibir llamadas para pedir rescate por las personas secuestradas. Recordó que el pasado lunes alrededor de las 4:00 de la mañana, la empresa transportista Heva Tours recibió una llamada de un grupo criminal pidiendo un rescate de mil 500 dólares por persona; sin embargo, ya no les han vuelto a insistir.

“Desde la única llamada que se hizo el lunes por la madrugada ya no se han vuelto a comunicar (los delincuentes) para nada”, dijo.

Finalmente, indicó que la empresa transportista les está brindando acompañamiento a los familiares de los choferes desaparecidos, quienes se mantienen pendientes de las investigaciones, desde el estado de Tlaxcala.