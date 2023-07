Aún hay expedientes de ex funcionarios que no han salido a la luz: Gallardo

"Las momias son para permanecer en los sarcófagos, no para sacarlas a pasear; si no saldrán también a pasear sus expedientes".

Así se expresó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, con respecto a los ex funcionarios de la llamada "herencia maldita" que, recientemente, han reaparecido en la escena política de San Luis Potosí.

En días pasados se dio a conocer que el ex gobernador, Horacio Sánchez Unzueta, había iniciado un recorrido por el Altiplano potosino, que inició en el municipio de Matehuala.

Que no se les olvide, dijo, que aún hay por ahí algunos expedientes "que también pueden salir a pasear".

El mandatario estatal aclaró que no se trata de una amenaza, "no hay necesidad de meter a la gente a la cárcel para que regresen lo que se robaron, aunque si no quieren, habrá que meterlos".

Aquí no los vamos a acusar "con su mamá y con su papá", lo que si no vamos a permitir es que los saqueos queden impunes

Hay muchas demandas y denuncias en la Fiscalia General del Estado, añadió, y falta mucho dinero por devolver de exfuncionarios, incluidos ex gobernadores, quienes no han regresado lo que se robaron y vamos a hacer que lo regresen", advirtió.

Señaló que hubo ex gobernadores que utilizaron a los partidos políticos, de los que se adueñaron, y esos institutos políticos no son malos, "los malos fueron ellos", opinó.

El pueblo se cansó de ellos, "son momias y todavía las sacan a pasear, las momias son para verlas en el museo; y no digo nombres porque hasta eso son, sentidos, ya guárdense", sentenció para concluir. .