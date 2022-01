Aún con sospecha de Covid-19, a Mati la hicieron ir a su trabajo

El papá de Mati resultó positivo a Covid y a dos días de caer enfermo, ella también lo hizo, por eso se apersonó este viernes en uno de los centros de aplicación gratuita de las pruebas Covid-19.

Cuenta Mati que ella acudió a su médico particular y este le dijo que si su padre tenía la enfermedad, ella también y ya no era necesario practicarse la prueba, preferiblemente no salir a la calle porque el Ómicron es altamente contagioso.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por sus síntomas avisó a su trabajo, sin embargo sus jefes aseveraron que se trataba de una sugestión así que le pidieron regresar al trabajo y así lo ha estado haciendo. Casi no duerme pensando en que puede contagiar a medio mundo.

Por eso cuando se enteró de la aplicación de las pruebas gratuitas en pleno centro histórico acudió a practicarse el test y salir de las dudas. Este viernes arrancó este proceso que continuará el sábado 22 y domingo 23 de enero.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Las unidades monitoras de aplicación de pruebas de antígenos para detección de covid-19 estarán funcionando para la población en general, lo único que tienen que hacer es llenar un cuestionario en líneab qué los coloquen semáforo amarillo que significa que deben realizarse la prueba y lleva consigo su registro de población.

Los módulos de atención son el Centro de Convenciones, el Museo de la Máscara, la Unidad de Medicina Familiar Bosques de Jacarandas, la Unidad Médica Familiar de Soledad, la Jurisdicción Sanitaria número 2, la Jurisdicción Sanitaria número 3, la Jurisdicción Sanitaria número 4, la Jurisdicción Sanitaria número 5, la Jurisdicción Sanitaria número 6, y la Jurisdicción Sanitaria número 7.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Estarán abiertas de 9 de la mañana a 3 de la tarde, así cómo sucedió este viernes en que se observaron filas menos largas, aunque cabe añadir, siguen sin guardar la sana distancia, aún y con que es tan enfermos.

