Aumentaron las quejas ante la Condusef en el Estado

Este año han aumentado las quejas ante la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y ha disminuido el monto recuperado a favor de los usuarios.

La Condusef informó que al primer trimestre de 2023, el estado de San Luis Potosí registró 2 mil 112 reclamaciones, lo que significó un aumento del 97.6% con respecto al mismo periodo de 2022, cuando se reportaron mil 069 asuntos.

La gestión electrónica es un proceso amigable en el que la Condusef trata que la Entidad Financiera dé una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; si el usuario no está conforme con la respuesta, puede presentar su reclamación formal para tener una audiencia de conciliación, y de no lograrse un arreglo entre las partes, puede acceder a solicitar un dictamen y para casos especiales puede acceder a la defensoría legal gratuita, sobre todo si el asunto, a juicio de la Comisión es procedente y el usuario es un adulto mayor, no tiene empleo o tiene algún tipo de discapacidad.

La distribución de las reclamaciones por proceso de atención en el estado de San Luis Potosí fue la siguiente: mil 720 gestiones electrónicas, 152 conciliaciones, 161 gestiones por cobranza, 47 solicitudes de dictamen, 16 solicitudes de defensa legal, seis solicitudes ordinarias, y 10 defensa legal.

En este año se ha recuperado un monto de 4.2 millones de pesos, lo que significó un decremento de 12.1% respecto a lo recuperado en el primer trimestre de 2022, que fueron 4.8 millones, esto se atribuye a que una elevada proporción de las reclamaciones no fueron de carácter monetario, como lo son las de inconformidad con la emisión de reporte de crédito especial.

El municipio de San Luis Potosí es el que concentró el 66.3% del total de las reclamaciones (mil 400 quejas), seguido por Soledad de Graciano Sánchez con el 16.6% (351 quejas); sin embargo los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario son Tamasopo con el 92.9%, y Mexquitic con el 80%.

En términos generales las causas más reclamadas fueron Inconformidad con la emisión de Reporte de Crédito Especial (RCE), emisión de RCE, las malas prácticas de agentes en la gestión de cobranza de créditos y consumos no reconocidos, que en conjunto representaron el 58% del total de las reclamaciones en el estado.

Al analizar los asuntos por sector, destaca las Sociedades de Información Crediticia con el 48.1% del total de los asuntos recibidos (mil 015 reclamaciones), seguida por la Banca Múltiple con el 34% (718 asuntos).

Por su parte, las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones en el estado de San Luis Potosí, fueron Círculo de Crédito, que pasó de 82 asuntos en 2022 a 510 en este año; Buró de Crédito, de 85 asuntos en 2022 subió a 501 en 2023; Banorte con 147 asuntos el año pasado y 184 en éste; Banco Nacional de México subió de 69 a 147 asuntos; y BBVA (tuvo 95 asuntos en 2022 y 98 este año.

De las cinco instituciones con mayor número de reclamaciones en la entidad, destacó Círculo de Crédito y Trans Unión de México, ya que son las instituciones facultadas para la emisión del producto “Reporte de crédito especial”, con un incremento de 522% y 489%, respectivamente, en relación a 2022, así como también por su resolución a favor del usuario con un 94.4% y 97.9%.

La resolución favorable al usuario en el estado se ubicó de manera global en 68.2%; del total de reclamaciones recibidas, el 17.9% estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por los consumos no reconocidos y la transferencia electrónica no reconocida.

La Condusef destacó que cuenta con distintos canales de atención a distancia como el Portal de Queja Electrónica, disponible en: https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php; el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para quejas por malas prácticas de cobro: https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx; para orientación el Chat en línea, el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos: 55 53 400 999, así como el correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx, entre otros, para atender dudas, consultas o reclamaciones.

Además se puso en servicio el procedimiento de Audiencia de Conciliación a través de Conferencia Telefónica (COT), con lo que se evita el traslado a las oficinas de la Comisión para tener una audiencia presencial.

También recordó que todos los trámites presentados ante la Condusef son completamente gratuitos y no es necesario contar con un gestor o representante para realizarlos, por lo que recomendó tener cuidado con personas que se ostentan como gestores, representantes o empleados de esta Comisión Nacional y solicitan dinero para la realización de algún trámite.

No es necesario sacar cita para ser atendido de manera presencial en la Unidad de Atención de San Luis Potosí.