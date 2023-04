Aumentan fraudes con promesas de trabajo en EU: Relaciones Exteriores

La encargada de la oficina de relaciones exteriores, Esperanza Cervantes Roque, informó sobre la existencia de páginas fraudulentas que ofrece la tramitación de papeles como lo es la visa, a cambio de trabajar como jornaleros en Estados Unidos.

"Quiero hacer mención que no se dejen engañar ya que hay unas páginas fraudulentas donde están pues invitando a muchas personas que vayan a trabajar como jornaleros, ofreciendo visas para Estados Unidos, pero esas páginas no son reales", explicó.

Por lo que Cervantes Roque exhortó a la población a acercarse a oficinas que estén certificadas, que comprueben y verifiquen las empresas que están ofreciendo este tipo de trabajos y tramitaciones.

"Que se informen y acudan a empresas que ya llevan tiempo ofreciendo este tipo de trabajo y que no por la simple necesidad caigan en esas páginas, también pueden acudir a nuestras oficinas a recibir orientación e información", dijo.

Apuntó además que este tipo de redes de fraude funcionan a través de diversas plataformas, en dónde ofrecen algunas vacantes de trabajo para poder estafarlos, solicitándoles un pago a través de cajas de tiendas de autoservicio.

"Al momento de hacer el pago, de tener el comprobante del baucher ya no les hacen llegar el proceso del trámite de visa de trabajo, un proceso que es ilegal y que no existe, les dan una página de Relaciones Exteriores que no existe", señaló.

Por lo que recomendó expresamente , que ante la menor duda, especialmente cuando se esté citando a una instancia o empresa, se corrobore la información e incluso se denuncie ante las autoridades competentes