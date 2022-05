(Audio) El ex gobernador Juan Manuel Carreras podría ser citado por la Fiscalía de San Luis Potosí

No hay intocables en el sexenio del ex gobernador Juan Manuel Carreras, afirmó el Fiscal General José Luis Ruíz Contreras, quien agregó que desde el ex gobernador hasta sus ex secretarios enfrentan procedimientos y carpetas de investigación por el desfalco millonario al dinero de los potosinos.

El abogado del pueblo reveló que en cualquier momento puede ser llamado el ex gobernador Carreras o cualquiera de sus ex colaboradores ya que hay carpetas de investigación por obras que no se hicieron y se pagaron, obras que no se concluyeron, obras por adjudicación directa o a sobreprecio.

Ruiz Contreras dijo que el objetivo es que los ex funcionarios regresen los millones de pesos que desviaron con obras fantasma o inconclusas.

En la mira no solo está el ex gobernador Juan Manuel Carreras, sino el ex secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, ya que la autoprotección que se dio desde el Congreso del Estado no lo exime de responsabilidades.

Las carpetas de investigación incluyen los fraudes por todos conocidos como la Red Metro, Presa La Maroma, pero también el cobro de obras fantasmas desde Seduvop, la Junta Estatal de Caminos, Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Vivienda, Turismo, Educación, Cobach, Secretariado Ejecutivo de Seguridad, SIFIDE, Inpojuve, Inpode, e incluso la Secretaría General de Gobierno y muchas más, en las que los titulares se despacharon con la cuchara grande y se convirtieron en nuevos ricos de San Luis Potosí.

En la mira también está Daniel Pedroza, que ante la inminente detención optó por un amparo que lo protege ante el arresto, pero no así de la investigación por el desvío de millones y millones de pesos, con lo que junto a su familia se da la gran vida en Europa, Nueva York y todos los destinos turísticos del jetset.

El Fiscal aseguró que los procesos están abiertos y se llamará a toda a cuentas para que regresen los millones de pesos desviados ya que ese es el objetivo, no que pasen años en la cárcel y se conviertan en una carga para el Estado.

Finalmente, reveló que en breve se realizarán más detenciones y se citará a los ex funcionarios para que aclaren el desvío millonario del dinero de los potosinos.