(Video) Guardia Civil de SLP tendrá mejores armas, equipo y tecnología

La Guardia Civil Estatal que recién presentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, representa una conjunción de fuerzas de seguridad hablando un mismo idioma con Ejército y Guardia Nacional, al contar sus elementos con una formación homologada en diversos aspectos, a la formación con que cuentan los elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente su disciplina.

Esa formación, elevará el nivel de profesionalismo y adiestramiento de los policías, eficientando así tanto la coordinación operativa entre las distintas dependencias de seguridad, como el acercamiento con la población.

Al emigrar a la nueva corporación, se mejora todo el sistema de seguridad estatal, desde capacitación con énfasis en derechos humanos y equidad de género, uso de la fuerza, tácticas de intervención, y adiestramiento en distintas vertientes, hasta el tema legal para la correcta elaboración de documentos básicos para la judicialización de las carpetas de investigación como lo es el Informe Policial Homologado (IPH). Al inicio de su encomienda, San Luis Potosí se identificaba como el primer estado en realizar detenciones ilegales, derivado de una deficiente integración del Informe Policial Homologado como primeros respondientes, vacíos en la Academia generaban deficiencias en ese tema, el 70 por ciento de las detenciones no se vinculaban a proceso por fallas en el IPH”.

Así lo especificó en entrevista en El Sol de San Luis, el general Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, quien agregó que con todo ello, la Guardia Civil hará la diferencia de policías anteriores, y se convertirá en una policía más cercana y empática con la población.

“La intención de gobernador es que sea una policía confiable, que la gente se sienta orgullosa de su policía y pueda acercarse y platicar con ellos, exponer sus necesidades”.

El nuevo modelo policial va homologado con la formación que tiene la Guardia Nacional, y para ello se reestructuró la parte académica en la que se incluye formación en la parte moral, ética, conciencia, además de la formación en tácticas policiales conjugadas con el equipamiento de mayor tecnología y fuerza con que se dotará a los elementos.

A fin de eficientar el combate al delito, la Guardia Civil contará con más vehículos blindados y se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional, su autorización para el uso de armamento más eficaz, moderno y con más volumen de fuego, así como la capacitación para su uso.

Con ello se dará certeza al policía de que cuenta, con la formación, las herramientas y el equipamiento necesario para hacer frente a la inseguridad, actualmente se hace uso de armas semiautomáticas, “la idea es emigrar también a mejor armamento, equipo y tecnología para mejorar los resultados.

“De esta manera, el gobierno del estado colabora con la federación en el combate a los delitos de alto impacto con una Guardia Civil bien equipada y preparada, acompañando las operaciones en calle con actividades de inteligencia haciendo uso de la tecnología como drones de alta gama, y otra tecnología y equipamiento que permitirá conocer más la intimidad de los delitos para mejorar la intervención de manera focalizada y quirúrgica sin mayores consecuencias para la población

”.

El general González Castillo destacó que los elementos de la Guardia Civil seguirán siendo los mejores pagados del país, “y su mayor éxito será su preparación para que en sus detenciones logren la vinculación a proceso en cualquiera de las dos fiscalías”.

En cuanto al apoyo a los municipios, el mando de seguridad dijo que la Guardia Civil es coadyuvante en 11 municipios que se destacan por no contar con personal acreditado para portar armas, y ocho más donde no hay policías acreditados, por lo que se ha instado a los ayuntamientos a redoblar esfuerzos para alinear su seguridad pública con la del estado, “el proyecto del gobernador es ir fortaleciendo la seguridad paulatinamente”, por lo que reiteró el llamado a la población a confiar en el proyecto de seguridad”.

Con 45 años dentro de las filas del Ejército, el General Guzmar quien antes pretendió ser sacerdote, comenta, que no estaba en su proyecto de vida ser Secretario de Seguridad, “me sentí muy honrado, no estaba en mi proyecto de vida, es un cargo difícil y con mucha responsabilidad, asumo el reto con mucha responsabilidad, no es lo mismo ordenarle un militar que a un policía, lo primero es ganarme su confianza que sepan quién es el General Guzmar y a qué viene”.