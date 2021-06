Aspirantes a la CEGAIP cumplen requisitos

Las tres personas que participaron en días pasados en las entrevistas para ocupar el cargo de comisionada o comisionado numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), cumplieron los requisitos documentales establecidos en la convocatoria respectiva.

Entre los requisitos solicitados se encuentran la constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad competente con antigüedad no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación de la convocatoria y, un escrito rubricado por la persona que aspire al cargo en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no encontraste impedido legalmente para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

La diputada María Isabel González Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, señaló que “existe una convocatoria aprobada por el Pleno del Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial en dónde se establecen los requisitos para participar, en dónde los integrantes de la Comisión de Transparencia hemos sido muy respetuosos y transparentes”.

“Contamos con la documentación de los aspirantes que les permite buscar el cargo dentro de la CEGAIP, entre ellos se encuentra la carta de no antecedentes penales y con su escrito bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en trámite o sujeto a ningún procedimiento que le impida ocupar un cargo público”.

Precisó que el dictamen respectivo aún se encuentra en revisión en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, “todavía no está para votarse en el Pleno”.

González Tovar señaló que por ello es importante el mantener como requisitos para ocupar cargos públicos, la carta de no antecedentes penales, ya que quien llegue como servidor público sea probó honrado y tener una carrera pública intachable, “y está carta nos permite llevar a los mejores perfiles a los lugares en donde sean requeridos”.