Asintomáticos, sin riesgo de fallecer

Una persona asintomática de Covid-19 no tiene riesgo de morir por la enfermedad, sólo es transmisor de la misma, tiene menos de un mes para contagiar a la población, comentó Miguel Ángel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

“Al no desarrollar síntomas no se van a complicar, son personas que van transcurriendo el proceso infeccioso, que se auto limita, que el organismo desecha, destruye, elimina los virus en un período que va entre 10 y hasta 20 días, de acuerdo algunos reportes y que desde luego no tienen riesgo, no tienen ninguna manifestación clínica y por lo tanto no tienen riesgo de morir”.

Ejemplificó que las personas que tienen contacto con el virus una vez que entra vía respiratoria empieza a reproducirse y generalmente de 1 y hasta 14 días puede transcurrir el tiempo para que desarrolle síntomas, esto se llama infección, que es un proceso donde el virus comienza a invadir las células y tiene dos caminos; básicamente que las personas desarrollan síntomas en muchos lados se habla que pueden desarrollar el 60 por ciento u el 80 por ciento de síntomas.

Sin embargo, hay un grupo que es importante, que es alrededor del 20 y 40 por ciento que no van a desarrollar síntomas, tienen infección, el virus invadió las células, pero es posible identificar al virus en una prueba PCR-SARS-COV2, pero no están activos.

Los asintomáticos son personas que se sienten bien, que están haciendo todas sus actividades, no tienen dolor de cabeza, diarrea, malestar general, ningún síntoma y se diferencian también de aquellas personas que son presintomáticas, una vez que inicia la infección es decir la invasión del virus en las células respiratorias, algunas pueden estar hasta 3 o 14 días sin síntomas, pero finalmente sí desarrollan síntomas y se convierten en casos sintomáticos.

“Si estamos hablando de las personas que concluyen el proceso infeccioso desde que inicia hasta que se elimina el virus, sin síntomas, son personas que no tienen riesgo, insisto esto podría estar entre el 20 y el 40 por ciento de todas las personas que tienen contacto con el virus, pero hay otro grupo importante que tardan días en desarrollar los síntomas”.

Según las últimas revisiones, incluso una realizada por el gobierno de España, se habla de que algunas personas pueden desarrollar la enfermedad, un día después de haber tenido contacto con el virus y hasta 14 días después de ese contacto, en promedio entre 5 y 6 días transcurren en lo que aparecen los síntomas, pero, al final, la gran mayoría de las personas entre 60 y 80 por ciento desarrollan síntomas algunos son leves y también hay un porcentaje entre el 15 y el 20 por ciento, que son de moderados a graves y que son los que requieren atención hospitalaria.