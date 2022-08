Asegura director del IMSS que sí hay medicamentos en SLP

Asegura el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo Aburto, que hay abasto de medicamentos en San Luis Potosí, y que incluso San Luis Potosí maneja un 94 por ciento de surtimiento al mes de julio; sin embargo en los últimos días a esta casa editora llegó información de la insuficiencia de Telmisartán y ampolletas para atención del nervio ciático.

“Decir que no hay abasto en el IMSS, significaría una crisis social mayúscula, eso significa que puede haber una clave que en algún momento no se entregó y por diferentes razones, a veces son cuestiones internas de algún tema de comunicación o porque se quedaron en ceros con alguna clave, pero iniciamos el año de manera muy compleja pero el nivel que cerramos julio fue de 94.6 y el decir que no hay medicamentos en ningún lado en todas las claves, está muy lejano la verdad”.

Además los derechohabientes han reportado que de tanto regresar a la farmacia, las recetas han caducado y menos se las surten, a esto contestó este alto funcionario del sector salud “lo que buscamos es ser más resolutivos en que las personas no se queden con una receta incumplida, por eso el tema de pedirles que regresen es que se está buscando que está en el almacén o en alguna otra unidad para resolver, lo que les digo es que se acerquen a las técnicas de atención a los derechohabientes”.

También apuntó que se ha detectado que en San Luis Potosí, los hospitales y los centros de atención primer contacto funcionan de forma diferenciada, situación que se tiene que atender y resolver.

Estuvo de visita en la entidad potosina para signar el “Acuerdo Marco para la Ampliación del Programa IMSS-Bienestar en el Estado”, con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y por parte del Gobierno de México el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar y Zoé Robledo, el cual tiene el compromiso de garantizar la atención médica de calidad, digna y gratuita para las y los potosinos.

Zoé Robledo reconoció que hay un esfuerzo importante del Estado en las compras que se está haciendo, “lo que detectamos es que no están bien unificado los sistemas desde los hospitales hasta el primer nivel de atención como que jalan de forma diferenciada, y es de las cosas que se tienen que hacer ya en los siguientes procesos porque hoy toda la demanda del hospital central se está resolviendo para hacer la comprar de los próximos dos años”.

Con el acuerdo que se firmó este viernes es para la federalización de los servicios de salud en favor de todas y todos, pues además de garantizar un servicio de salud digno, gratuito y universal, dará certeza laboral a las y los trabajadores de las diferentes unidades clínicas y hospitales.

Sobre la viruela del mono, el director general del IMSS, manifestó que están fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y aseguró que es normal el incremento de casos, los cuales se han detectado por la vigilancia epidemiológica.