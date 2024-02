Arzobispo llama a los potosinos a valorar el agua potable

El Arzobispo de San Luis Potosí hizo un llamado a valorar el agua potable y que se ponga a la persona al centro de las propuestas de la clase política, para que así fluyan acciones en beneficio de la población en temas como el abasto de agua.

Luego de oficiar la misa de Miércoles de Ceniza, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a “amar la creación”, en referencia al medio ambiente, pues destacó que “hoy tenemos cifras muy graves por el calentamiento global, estamos próximos a tener el año más caluroso de la historia humana, estamos próximos a vivir la crecida de mares por el derretimiento de glaciares, si sube la temperatura a nivel global viene un desastre peor, hay que tener un amor y cuidado a la creación”.

En ese sentido, se refirió al caso específico del agua potable, que recordó, es un recurso vital para la humanidad, “hay regiones del mundo donde las personas tienen que desplazarse porque no hay agua, no es posible vivir ahí, no sólo en el recurso humano, sino para sembrar o el ganado”, destacó que inclusive en algunos lugares de San Luis los campesinos han externado que ya no es viable sembrar debido a la falta de agua.

Por ello señaló que además de pedirle a Dios por el don de la lluvia, hay que ser conscientes de que “todos vamos en la misma barca” y la escasez de agua afecta a todos, por lo que es necesario cuidar de los mantos acuíferos, de las presas, del recurso con que se cuenta en el hogar, y evitar acciones de desperdicio como regar las banquetas con la manguera, o no cerrar la regadera al bañarse.

Así mismo, pidió que ahora que está en curso el proceso electoral, “invitaría que sea la persona el centro de todas las definiciones, la persona con su dignidad, con sus derechos esenciales”, para que así haya propuestas que ayuden a la ciudadanía en temas como el hídrico, la contaminación, etcétera.

Cavazos Arizpe sostuvo que “la política debe estar al servicio de la persona y no la persona como esclava de la política, si es la persona el centro, las políticas fluyen naturalmente”.