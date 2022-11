Aprueba Congreso tipificación de la violencia vicaria en SLP

Los jueces ya se han capacitado para determinar cuando un caso corresponde a violencia vicaria, aseguró la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Hace un par de semanas, el Congreso del Estado aprobó la tipificación de la violencia vicaria en San Luis Potosí, y al respecto, la Presidenta del Poder Judicial señaló que los jueces ya han tomado capacitaciones al respecto, además de que “lo que estamos haciendo a nivel de jueces penales y familiares, es que una vez que detecten algún asunto así, lo tomen con una especial sensibilidad para que no se esté revictimizando a alguna de las partes que esté sufriendo violencia vicaria”.

Reconoció que este es un tema complejo, ya que “la línea es muy delgada entre los derechos y las obligaciones de los padres a convivir con sus hijos; y cuando hay alguna restricción por causa de alguna determinación judicial, el juez tiene que tomar a veces esa decisión de regular las visitas, regular las convivencias, y algunas personas pueden considerarse agraviadas por eso”.

Agregó que hasta el momento no se han detectado casos de violencia vicaria en asuntos pre existentes y tampoco en asuntos recientes, aunque mencionó que en lo particular sí recibió a algunas personas que denunciaron ser víctima de violencia vicaria hace tres o cuatro meses, y se les ha dado seguimiento a sus casos, “se les está dando la atención para que los jueces lo vean con un aspecto con perspectiva de infancia, con perspectiva de familia, para que no vayan a revictimizar en un caso de esta naturaleza”.

García López explicó que en caso de que algún juez llegue a determinar que una persona es víctima de violencia vicaria, ya sea el padre o la madre de los menores, tendrá que determinar en audiencia, tanto la situación de los hijos como una posible reparación del daño en la sentencia.