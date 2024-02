App del IMSS es inservible, se quejan derechohabientes en SLP

Para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es un calvario poder acceder a una cita médica en la institución, y es una misión imposible poder hacerlo a través de la aplicación digital que tanto presumen y promueven.

Usuarios de este servicio como la señorita Marisa Galindo se quejan porque desde el mes de diciembre ingresan a la aplicación en busca de una cita con su médico familiar, sin embargo la aplicación no genera nada y afirma que no hay disponibilidad para los próximos tres meses.

"Se presume de mucha tecnología, sin embargo pareciera un elefante blanco, porque la aplicación está ahí, pero nunca se puede realizar el trámite de citas. Y solo es para el médico familiar, todavía hay que acudir con este para que nos ingrese a las áreas de especialistas y se convierte en una travesía. Llevo desde diciembre buscando un espacio porque no puedo ir a hacer filas y formarme desde las 3 de la mañana para que me den una cita médica".

La institución ha manejado una serie de campañas publicitarias donde pide a la ciudadanía y derechohabiencia que descargue la aplicación IMSS digital dónde se ofrecen trámites y servicios obtención o consulta del número del seguro social, información familiar, licencia 140 bis, reporte personalizado de cotización al IMSS, código infarto, registro de discapacidad, violencia familiar y sexual, constancia de semanas cotizadas, constancia de no derechohabiencia, módulo de atención respiratoria MARSS, permiso Covid 4.0, cita médica familiar, Chkt en línea, vigencia de derechos, alta o cambio de clínica.

La paciente menciona que cuando se abre la aplicación se supone que esta debería permitir hacer la cita en un periodo de dos meses, por ejemplo en este mes de febrero está abierto el calendario del segundo y tercer mes del año, sin embargo cuando intentan tramitar una cita con su doctor, la aplicación instantáneamente contesta "cita no disponible". Incluso explica que diariamente se abre un nuevo día del calendario para el siguiente mes pero ya todo está ocupado. Lo que considera es irregular.

Critica que el servicio más importante no tiene fechas disponibles ni horarios, diariamente se mete para poder conseguir un espacio y no lo logra. Su trabajo no le permite acudir a las 3 de la mañana para formarse como normalmente lo hace la ciudadanía.

El proceso actualmente para conseguir una cita en el Seguro Social en San Luis Potosí es el siguiente, llegar a formarse a las 3 de la mañana en medio del frío y de las incomodidades callejeras, a las 6:30 de la mañana el policía de la clínica de Medicina Familiar, comienza a abrir la puerta para que los beneficiarios formen su tarjeta en el número de consultorio que les corresponde. Acto siguiente la enfermera responsable del consultorio llega por los tarjetones y da las citas disponibles.

En este trajinar llega a suceder que algunas personas se pasan de listas y mueven las tarjetas para poder acceder a un horario, ha ocurrido que llegan en quinta posición y como saben que ya no alcanzarán lugar, bajan la tarjeta para que les toque una tercera posición, ahí tendrán más posibilidades de conseguir una cita con su doctor.

El martirio no termina ahí, ya que el paciente tiene que regresar antes de las 2 de la tarde de ese día para conocer si consiguió una cita médica. Si no tendrá que volver a formarse al día siguiente. En caso de haber sido afortunado y lograr un lugar, se sabe que los horarios pueden ser hasta las 7 de la noche porque previamente ya hay programados algunos pacientes. Es decir, se le dedica un día completo solo para ser uno de los beneficiados.

Diariamente pueden llegar decenas de enfermos, pero no todos alcanzan lugar, ya que la institución se justifica con que hay mucha demanda. Por ello la gran mayoría de los usuarios decide irse a buscar ayuda médica privada y en el peor de los casos, automedicarse o buscar los tradicionales remedios caseros de la abuela.

Ante esto se inquietan de la existencia de tecnología que es poco funcional y que no resuelve los problemas que viven diariamente los pacientes en San Luis Potosí.

"Entonces los usuarios nos preguntamos para qué crean y gastan en una aplicación no funciona, para qué van abriendo los meses si no hay oportunidad de hacer una cita, el gobierno está gastando el dinero en mantenimiento de una aplicación que no funciona y que no soluciona un simple problema como agendar una cita médica".