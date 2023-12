Apoyemos a nuestros hermanos migrantes: arzobispo de SLP

Apoyemos a nuestros hermanos migrantes, pues ellos también merecen disfrutar de una Santa y Feliz Navidad, dijo el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, agregando que la humanidad no puede ser insensible al dolor ajeno, tenemos que tener empatía con el dolor del otro. Ayudémoslos con ropa abrigadora, calzado, alimentos no perecederos, etc., todos podemos ayudar de una u otra forma.

A la pregunta de la Prensa sobre la problemática tan grave que se tiene con los migrantes, que son obligados por los cárteles a trabajar forzadamente, dijo: “Esto no debe ser, pues es lamentable que se abuse de ellos de esa manera, cuando la gran mayoría de nuestros hermanos migrantes buscan nuevas oportunidades de vida y de bienestar, porque casi todos ellos, lo que quieren es tener una vida digna, buscando alcanzar el tan anhelado sueño americano”.

“Yo hago referencia y les pongo como ejemplo a la Virgen María que esperaba a Jesús, y a San José, ellos también fueron migrantes y perseguidos a muerte, lo que nos hace pensar que Dios entiende el caminar de un migrante, que corre riesgos para tener lo mínimo como persona, esto nos debe hacer pensar en cambiar las formas de llevar la sociedad en todo el mundo y crear políticas y leyes que los defiendan, los apoyen y velen por su seguridad, dignidad e integridad”.

“Por ejemplo, la guerra siempre es una derrota, es una falta de humanismo y de fraternidad, y así lo hemos de ver con nuestros hermanos migrantes, que requieren de nuestro apoyo, porque da tristeza que miembros del crimen organizado los recluten, porque ellos buscan un camino de verdadera esperanza que los haga vivir dignamente. Ellos dejan con dolor a su familia, su patria, su país, sus costumbres, su gente, para poder encontrar una vida digna y lo que se encuentran es una travesía terrible. La humanidad no puede ser insensible al dolor ajeno, tenemos que tener empatía con el dolor del otro, aunque sea de otro país y no lo conozcamos”.