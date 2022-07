Apoya Ricardo Gallardo a cañeros vallenses con obras de rehabilitación en "Camino al Ingenio"

Ciudad Valles tendrá durante todo el sexenio una inversión de 3 mil millones de pesos para obras de infraestructura, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona durante el evento de arranque de los trabajos de rehabilitación del bulevar Adolfo López Mateos (Camino al Ingenio) de este municipio, dando por fin apoyo a la industria azucarera que genera grandes beneficios para la economía de la población local y estatal.

Antes de que la maquinaria se pusiera a trabajar, Gallardo Cardona recordó a las y los vallenses que esta obra en la que hoy el gobierno estatal invierte 40 millones de pesos, fue rechazada por las administraciones de la herencia maldita, las cuales, bajo la excusa de que no había dinero, dejaron en el abandono las esperanzas de miles de ciudadanos y trabajadores que transitan por esta vía.

Cortesía | Gobierno del Estado

La obra contempla un impacto para 150 mil personas que usan esta rúa de traslado e incluye la ampliación a cuatro carriles en el tramo que comprende de la Avenida Pedro Antonio de los Santos a Calle Soto y Gama, misma que incluye la instalación de luminarias tipo LED, las cuales brindarán mayor seguridad a las y los usuarios.

Cortesía | Gobierno del Estado

“Se lo merece Valles. Hoy hay una realidad, que este gobierno tiene dinero para hacer obras y no excusas, este gobierno no roba, reparte dinero como debe de ser, estamos haciendo todas las carreteras nuevas en la Huasteca; más de mil millones, entonces, sí hay dinero, lo que no había antes era voluntad”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Cortesía | Gobierno del Estado

Con la ejecución de éste y otros proyectos carreteros en la región Huasteca, dijo que, para la Ciudad Valles, su administración ejercerá 3 mil millones de pesos en seis años, lo que representa una inversión sin precedentes con la que las y los vallenses podrán mejorar su calidad de vida.

Cortesía | Gobierno del Estado

Atestiguaron el arranque de esta importante obra, Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y David Armando Medina Salazar, presidente municipal de Ciudad Valles, además de los representantes ciudadanos y cientos de familias, quienes agradecieron al titular del Ejecutivo Estatal, la atención a las peticiones para llevar a cabo este proyecto.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí