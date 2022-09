Anuncia EGC la inversión de tres proyectos nuevos para el próximo año

Inversión en vialidades, seguridad y acciones a favor del bienestar de la ciudadanía, así como el anuncio de tres grandes proyectos a desarrollarse en el próximo año de gestión, fueron destacados por el alcalde Enrique Galindo Ceballos en su Primer Informe de Actividades.

En su Primer Informe de Actividades el Alcalde capitalino enumeró las acciones realizadas agrupadas en cinco ejes: San Luis Seguro, San Luis con Bienestar, San Luis Sostenible, San Luis Innovador y San Luis Competitivo. En materia de seguridad, Galindo Ceballos reconoció que se trata del “reto mayor”, y aunque señaló que a su llegaba la ciudad no contaba ni con la mejor policía ni con las mejores instalaciones, destacó la adhesión a la política nacional, que llevó a crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como el alza salarial a los policías municipales y la adquisición de patrullas; a este rubro se destinó el 20% del presupuesto de la administración municipal, con 637 millones de pesos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En materia de bienestar, destacó que en la ciudad se detectaron 7 mil viviendas sin energía eléctrica, por lo que se puso en marcha un programa para dotar de este servicio a las familias, la meta es llegar a 2 mil viviendas en este año; en materia de agua potable señaló que se firmaron 32 mil convenios de pago a través del programa Cuenta Nueva y Borrón, y que se han atendido 781 fugas a través del programa Fuga Cero en dos meses, para lo cual se han aplicado 170 millones de pesos. Así mismo, se diseñó un programa de suministro de agua que reparte 1.7 millones de litros de agua mediante pipas cuando falla la presa El Realito; además está en proceso la creación el “Acuaférico”, mediante el cual se conectará toda la red de agua potable de la ciudad.

En sostenibilidad, informó que se han plantado 35 mil árboles, se realizaron 45 “Domingos de Pilas”, se han recolectado 226 mil toneladas de residuos urbanos al ampliar el servicio de recolección, que pasó de 64 a 96 rutas; y se han rescatado 453 fachadas en seis de los barrios tradicionales de la ciudad, sólo está pendiente la intervención en el barrio de San Juan de Guadalupe.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En innovación, anunció el programa “San Luis 2.0” mediante el cual se instalarán 40 kilómetros de fibra óptica en el primer año, con la meta de llegar a 100 kilómetros en los tres años; con esta tecnología se contará con sensores de calidad del aire y un sistema de semáforos inteligentes.

En materia de competitividad, destacó la firma del acuerdo Acuerdo de Responsabilidad Compartida, para incentivar el sector de la construcción y reactivación económica de San Luis Potosí, informó que se han autorizado 10 mil viviendas; se han rehabilitado 300 mil metros cuadrados en diferentes calles y avenidas de la ciudad mediante el programa “Vialidades PotoSinas” y se han atendido más de 100 mil metros cuadrados con el Programa de Bacheo Emergente.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Para cerrar, el Alcalde anunció tres grandes proyectos para su segundo año de gestión, se trata de “Orgullo Saucito”, que se refiere a la construcción el paso a desnivel en esta colonia; “Vialidades PotoSinas 2.0” que tiene la meta de rehabilitar 500 mil metros cuadrados, la mitad de ellos en colonias y barrios de la ciudad; y “Paseo Esmeralda”, que consiste en la regeneración del pasaje Zaragoza y la Calzada de Guadalupe, incluye la rehabilitad del mercado La Merced y del parque infantil que se encuentra frente al Santuario de Guadalupe.

Al informe asistieron autoridades estatales y municipales, así como ex gobernadores, ex alcaldes, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, una representante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el ex secretario de Salud José Narro, el ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid, el escultor Enrique Carbajal, el cónsul de España, los artistas Angélica Aragón y Fernando de la Mora, presidentes de organismos empresariales, entre otras personalidades.