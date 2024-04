AMLO impulsa “reformas sospechosas” antes de irse, afirma diputado

El diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, está impulsando reformas de último momento que generan sospechas y dudas, porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente pretende con esas modificaciones.

“A escasos meses de terminar la administración deja muchas dudas, la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron al inicio de la administración? ¿Por qué cuando nos quedan solamente los escasos días de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Ya que el primero de octubre tienen que entregar el gobierno”.

Añadió que “están haciendo iniciativas o reformas, porque estas ya no son iniciativas, ya son reformas votadas, donde hay mucho sospechosismo. El tema de los Afores para afectar a los mayores de 70 años, el tema de la modificación a la ley del amparo, y otros temas importantes”.

Guajardo Barrera expuso que “hay una agenda que ha presentado este gobierno, en específico, siendo muy claro, es el presidente de la República, que creo que no es el momento correcto. Lo que esperamos es que estas modificaciones o las diferentes reformas que están haciendo, no afecten el tema social”.

Dijo el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado que “en la votación se vio muy claro que la sacaron con mayoría simple, son reformas a modificaciones a leyes secundarias. No han podido, desde que en el 2021 no se ganó la mayoría calificada, no han podido hacer reformas constitucionales”.

“Inclusive hay reformas que el presidente de la República ha intentado aprobar en materia constitucional con la Suprema Corte. Hay dos proyectos de nación, el de la continuidad a los delitos dolosos, a que no haya medicinas, a la corrupción de los hijos de Andrés Manuel y el proyecto que al final estamos nosotros buscando que si haya medicinas, tener una mejor seguridad pública y mejores condiciones de vida”.