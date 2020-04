Amenazan con instalar tianguis de "Las Vías"

El Ayuntamiento de la capital entrega ya formatos para que mercaderes del tianguis "de las vías" tengan acceso a los apoyos de programas sociales, al tiempo que un grupo de ellos amenazó con instalarse este domingo al ser notificados que no todos alcanzarán ese beneficio.

Luego de la manifestación de comerciantes de una sección del tianguis dominical, que se instala en la avenida Hernán Cortés, en el norte de la ciudad, se dialogó con ellos y se les informó que debían llenar un formulario, asi como presentar copia de su credencial de elector, de comprobante de domicilio y de la CURP ante la dirección de Comercio.

Se les hizo saber que solamente se beneficiará a comerciantes con domicilio en la capital y no de otros municipios, aunque comercialicen sus mercancías en el citado tianguis.

Asimismo, luego de enterarse que los apoyos programados no serán suficientes para todos los solicitantes -se dará prioridad a quien más lo necesite-, un grupo de tianguistas advirtieron que acudirán a instalarse este domingo, pese a la prohibición.

Aunque no precisaron la organización a la que pertenecen, indicaron que buscaron el apoyo emergente municipal, pero que en la Unidad Administrativa Municipal les informaron que no todos podrán tener acceso, y señalaron que si no reciben el apoyo entonces acudirán a comercializar su mercancía.

Asimismo, lamentaron que se dé prioridad a comerciantes que pertenecen a otras organizaciones.