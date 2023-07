Ambulantes se las ingenian para poder trabajar bajo el sol

Sombrillas, bloqueador, mucha agua y hasta sombra de un árbol, son algunas de las herramientas a las que recurren los comerciantes ambulantes para paliar el calor que se siente en la ciudad.

En dónde se han presentado una temperatura ambiente mayor a los 31 grados a la sombra, la cual aumenta hasta 5.5 grados centígrados al sol, así lo refirieron varios ambulantes para El Sol de San Luis en entrevista.

"Se siente horrible y uno pensaría que cuando está nublado como hoy, se siente menos, pero es cuando más cala el sol y el calor sube mucho más. Aquí todos pues traemos nuestras sombrillas, que son especiales, les llaman de playa y son de una lona más gruesa que la de un paraguas normal y eso nos ayuda mucho aguantar el calor", apuntó Gerónimo Rivas, vendedor de gorditas de horno.

Quién además aseguró que no solo basta con ponerse bloqueador, sino con cubrirse bien el cuerpo, con ropa ligera y larga para no quemarse la piel y no abochornarse, además de buscar sitios idóneos para poder vender la mercancía y que está actividad no se vuelva pesada con las inclemencias del tiempo.

"Imagínese yo llevo toda una tina de salsa roja hirviendo, todo el día, más una vitrina de gorditas calientes, entonces el calor se vuelven insoportable, hasta un abanico me he tenido que traer, incluso mini ventiladores de esos que venden en la importadora para poder aguantar", remarcó.

Por otro lado el señor José Fernando Nuñez añadió que las ventas son buenas en esta temporada, sin embargo la mercancía tienen que cuidarla un poco más, pues tratándose de comida suele echarse a perder más rápido, una situación en la que también coincidió el señor Gerónimo.

"Yo vendo fruta y se vende muy bien, más cuando hay calor porque la gente busca refrescarse. Yo aunque traigo mi sombrero y mi camisa así me cuido del sol, pero qué pasa cuándo tengo que cuidar más a mi mercancía, que a mí, del calor que hay. Porque es tanto el sol que nos pega, que la comida de echa a perder más rápido, por eso es que traigo bloques de hielo, después de las 12 del día, para que mi fruta aguante", comentó.

Por último el señor José Lara, dueño de un puesto de frituras en el Jardín Colón, apuntó que la temporada de calor suele ser en la que se vende más, pues las personas presentan más sed y más ganas de antojos de chucherías.

Sin embargo aclaró que ante los intensos rayos del sol y las altas temperaturas, optó por vender mercancía que no pudiera ser perecedera, durante las horas en las que dispone su puesto en este sitio.

"Yo vendo dulces, chicles y frituras, todo se vende, lo preocupante es cuando hace mucho sol, por eso me pongo abajo de un árbol para no batallar. Mi comida o mercancía no se echa a perder, a excepción de la salsa casera esa sí, tengo que acabármela luego luego, porque se hace ácida luego de algunas horas en el calor. Los ambulantes siempre nos las ingeniamos para esto, no es nada nuevo, somos trabajadores de la calle y uno implementa tácticas para poder con el calor y sol que hace en estos días", señaló.