Alza de precios en alimentos y bebidas afecta a restaurantes y bares

Los incrementos en el precio de insumos como las gaseosas y los productos cárnicos, obligaron a elevar el costo de los menús en los establecimientos nocturnos, señaló Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento y Restauración de Alimentos.

Pinto Madrid manifestó que durante el año pasado, los precios de algunos insumos tuvieron más de un incremento, por lo que el año cerró con costos más altos en productos como las gaseosas, bebidas de baja graduación de alcohol como las cervezas, así como diversos elementos de la canasta básica.

Esto llevó a que en diciembre se aplicara un ajuste en los precios de establecimientos como restaurantes-bar, bares y centros nocturnos, “fue imposible mantener los precios”.

Aunado a ello, señaló que este 2024 ya también se tuvieron alzas en algunos productos como las gaseosas, “la cerveza no ha aumentado pero las gaseosas sí, los cárnicos un 10 o 12%, en los lácteos y sus derivados ha sido de 22 o 25%”.

Precisó que en los establecimientos no se pueden aplicar ajustes de más de 10% ya que esto no solamente afecta el bolsillo de los consumidores sino que inhibe la afluencia a los negocios, “tratamos de hacerlo en la medida que no afecte la totalidad de los productos, y enfocarnos en unos nada más para solventar incrementos en los insumos”.

En el caso de los restaurantes-bar que son los más afectados porque no solamente se comercializan bebidas sino que incluyen el manejo de alimentos, lo que se hace es promediar los aumentos de precios.

De esta manera “se hace proyección financiera acorde a los nuevos precios y los incrementos se promedian en todo el menú de bebidas y todo el menú de bebidas y así no es tan representativo”.

El constante aumento en el precio de diversos alimentos también repercutió desde el año pasado en el costo del menú de los restaurantes, sector que ha coincidido en que los lácteos y cárnicos han sido los que han experimentado mayores incrementos.