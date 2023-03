[Video] Alumnas del Cobach 28 denuncian con marcha y tendedero a maestros acosadores

Quieren docentes de calidad

Alumnas del Colegio de Bachilleres No. 28 (COBACH 28), se manifestaron este lunes a las afueras de este plantel, para denunciar a un total de cinco docentes y 20 alumnos por agresiones de acoso y hostigamiento sexual.

Entre sus denuncias, expusieron que en marzo del año pasado los maestros que supuestamente fueron cesados en este plantel por estas malas prácticas, han sido reincorporados a la planta docente de esta institución.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"No cumplieron, y les valió las denuncias de las alumnas. No es posible que ante tanta violencia continúen teniendo a ese tipo de maestros aquí, queremos docentes capacitados, éticos y con moral, no maestros que solo vienen a acosar", expresaron las afectadas.

Parte de sus exigencias fueron dispuestas en un tendedero de denuncia, dónde evidenciaron a aquellos profesores que han ejercido prácticas de poder sobre ellas, entre las cuales remarcaron el acosos verbal , físico y hostigamiento sexual.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"La verdad ya estamos hartas de que nadie en este plantel nos defienda. Ante las autoridades y las cámaras dicen que van a suspender o correr a los profesores pero tan solo pasan días y los volvemos a ver aquí dando clases, no es justo", señalaron

Aunado a esto, estudiantes compartieron que este tipo de denuncias ya son del conocimiento de las autoridades escolares, quienes en más de una ocasión las han revictimizado en el proceso de denuncia.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Nos hacen sentir culpables o que vemos cosas que no son, pero si yo veo que un profesor me habla en doble sentido ¿Tengo que tolerarlo? ¿Tengo que aguantarlo? ¿Tengo que cubrirme siempre porque nos ven las piernas? No es justo", señaló una estudiante afectada.

En total fueron unas 100 estudiantes las que se manifestaron en contra de la institución, al argumentar que han sido omisos y han encubierto en más de una ocasión a sus agresores.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Esperamos que con esta marcha y reclamo nos escuchen, necesitamos el apoyo de las autoridades, queremos maestros buenos, de calidad, educación con empatía y sin agresión, que nos entiendan y que sepan que decimos la verdad".

La marcha culminó en la entrada de este colegio de bachilleres, dónde las estudiantes se dispersaron al ver que las autoridades no las atendieron pese a su reclamo.