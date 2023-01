Alimentarse bien y practicar ejercicio, previene enfermedades en temporada invernal: IMSS

Durante la temporada invernal, los cuadros alérgicos más frecuentes son la rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica y urticaria, indicó la especialista en alergias e inmunología adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, doctora Beatriz Ramos García.

Comentó que estas reacciones, generalmente, se producen de forma secundaria a la presencia de los ácaros del polvo, pólenes, alimentos y en algunas ocasiones a animales.

La especialista también puntualizó que la forma en la que las personas pueden prevenir estas alergias es a través de las medidas de control ambiental, las cuales son sencillas. Por ejemplo: sacudir las superficies en el hogar con un trapo húmedo, evitar el cúmulo de cosas, principalmente en las recámaras, como adornos, cosas colgadas, muñecos de peluche en repisas.

Cuando una persona es alérgica también se recomienda no barrer diario, hacerlo cuando no se encuentre presente la persona o sólo trapear para no levantar polvo.

La doctora Ramos precisó que, para la prevención de estas alergias, es muy importante vigilar la alimentación, así como el ejercicio y, en caso de contar con ellas, es importante tener especial cuidado en la higiene de las mascotas, la cual es diferente dependiendo de cada especie, ya que la suma de todos estos factores influye en la salud de las personas.

Relató que es importante atender estos síntomas, por lo que la persona debe acudir a su médico familiar y, en su caso, ser referida a especialidad para recibir la detección y tratamientos correspondientes, como antialérgicos o antihistamínicos que vienen en presentación de pastillas o jarabes; otros son los esteroides, que son tópicos, como los sprays para la nariz o para la boca, así como preventivos de alergias de tipo oral.

En caso de que el paciente no responda a estos tratamientos, se recomienda el uso de inmunoterapia, que son vacunas para alergia.

Finalmente, la doctora Ramos García reiteró las medidas de prevención como alimentación y ejercicio, pues son factores que favorecen la salud, y recomendó que, ante cualquier síntoma, acudir a consulta con su unidad médica para obtener una valoración adecuada a una posible alergia.