Alertan por robos al exterior de bancos

Más que los robos al interior de cajeros automáticos, los usuarios deben prevenirse de ilícitos al salir de ellos, principalmente en esta temporada decembrina, alertó la Fiscalía General del Estado (FIGE).

Al iniciar campaña para evitar robos a usuarios tras el retiro de sus percepciones decembrinas, la dependencia reveló que ya se han recibido denuncias por robo o cambio de tarjetas, pero también por atracos en el exterior de instituciones bancarias.

Uno de los modus operandi es esperar a las víctimas afuera de las sucursales bancarias, para después distraer a sus víctimas y despojarlas de dinero en efectivo retirado

Asimismo, está el clásico “pacazo” -un fajo de billetes tirado en el piso-, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias; se recomienda no acudir a los cajeros en horarios nocturnos y, si no es posible, retirar el recurso en horarios hábiles o en aquellos instalados en centros comerciales, así como revisar que no esté colocado algún dispositivo ajeno al aparato.

En el caso del retiro de grandes cantidades de efectivo, se pide solicitar a la Policía Estatal servicio de traslado o de acompañamiento.

Igualmente, la FIGE alertó sobre los fraudes telefónicos al detectar también diferentes modus operandi.

En uno de éstos la víctima recibe una llamada en donde un supuesto familiar le solicita depositar una cantidad de dinero como pago de un seguro para enviar desde Estados Unidos, unos supuestos electrodomésticos con motivo de la temporada decembrina.

En otro de los casos, la persona agraviada es contactada por alguien que se hace pasar por abogado, trabajador de una supuesta notaría ubicada en la capital potosina; este hombre entabla conversación con la víctima requiriéndole depositar una suma de efectivo por el pago de diversos trámites, asegurando que eran urgentes.

El trabajo de inteligencia efectuado por los elementos investigadores, arrojó que estas llamadas se están realizando de los números 8131565292 del estado de Nuevo León y 6568505276 del estado de Chihuahua, por lo que no representan un riesgo a la integridad física de las personas, pero si a su patrimonio; situación que puede tener un incremento durante el mes de diciembre.

La institución exhortó a denunciar este delito y otros delitos a la Policía de Investigación al 44 48 12 14 56 o al número de emergencias 911.