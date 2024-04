Alertan a padres de familia sobre los riesgos de la tecnología en NNyA

A través de platicas en escuelas y centros de rehabilitación, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), alerta a la comunidad estudiantil, padres de familia y tutores, sobre impacto y consecuencias de un uso excesivo de las tecnologías en menores y en su desempeño académico y social.

Nohemí Proal Huerta titular de la dependencia destacó que el uso excesivo de la tecnología genera afectaciones en su entorno social y académico, como aislamiento y como principales riesgos, robo de identidad y ya más graves puede ser el abuso sexual o trata de personas, de ahí la importancia de estar pendientes de su uso sobre todo en menores de edad.

Cortesía SECESP

La prevención de riesgos digitales y de violencia en el noviazgo es de los principales temas entre de jóvenes y adolescentes y entre la comunidad estudiantil.

A madres, padres de familia y tutores, se hace énfasis en el cuidado que deben tener con el uso de las tecnologías por menores de edad, no solo en cuanto al contenido al que acceden si no también y parte importante es al tiempo que hacen uso de teléfonos, tabletas, computadores e incluso televisores, ya que ello impacta de manera importante en el desempeño escolar.

Cortesía SECESP

La funcionaria dijo que tan solo en el primer trimestre del año, la dependencia ha impartido pláticas a más de 13 mil personas en alrededor de en 55 escuelas públicas y particulares de la zona metropolitana, visitándose también la Clínica de rehabilitación “Casa de Vida” y centro de Rehabilitación “Mi Nuevo San Miguelito”. En esos lugares las pláticas se enfocan en prevenir la violencia hacia la mujer.