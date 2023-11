Alerta, usuarios de Interapas: falsos gestores ofertan descuentos

El personal del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, advirtió a la población sobre falsos gestores que ofrecen descuentos a usuarios en cartera vencida, y pidió reportarlos.

Se destacó que el programa “Cuenta Nueva y Borrón” no está vigente este año, por lo que no hay descuentos para los usuarios caídos en cartera vencida.

Con anterioridad, el organismo informó sobre algunas personas que ofrecían realizar los trámites para terminar con la morosidad de usuarios, algunos de los cuales resultaron ser empleados del mismo Interapas, los cuales fueron despedidos y denunciados directamente ante la Fiscalía General del Estado, donde se realizan investigaciones.

Ahora, personal de la Dirección de Comercialización detectó mensajes de whatsapp donde se ofrece hasta el 30 por ciento de descuento en el pago de adeudos por concepto del servicio de agua potable y tratamiento, información que es completamente falsa.

Inclusive, se utilizan logos no oficiales del organismo; no se ha precisado si ya se detectó el origen de estos mensajes o si algún ex empleado o empleada tiene relación con ellos.

El mismo alcalde y presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Francisco Galindo Ceballos, reconoció hace unas semanas que se debió realizar una “limpia” al interior del organismo, que resultó en la salida de varios empleados y empleadas que habían defraudado a usuarios y al propio organismo.

Al respecto el Interapas reiteró que esas promociones son falsas, toda vez que el programa “Cuenta Nueva y Borrón” no está vigente este año y la propuesta de incentivos fiscales, promovido por la Junta de Gobierno el pasado 26 de septiembre de este año, hasta este miércoles 1 de noviembre no había sido aprobada por el Congreso del Estado.

Asimismo, se aclara que el organismo es completamente ajeno a personas que solicitan el recibo del agua a cambio de un apoyo social.

Para denunciar estas prácticas pueden llamar al teléfono de Acuatel 4441236400 o denunciar a nuestras redes sociales: facebook.com/interapas, twitter.com/interapas e instagram.com/interapas.