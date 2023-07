Alerta Seguridad Pública sobre ofertas turísticas apócrifas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado espera que para esta temporada vacacional, la población potosina cuente con mayor cultura de cuidado y prevención, y con ello disminuyan los delitos cibernéticos, como fraudes, robo de identidad y otros, así como el número de llamadas falsas a los números de emergencias.

Para ello, se ha realizado de manera constante diversa campañas de prevención, para evitar que sean víctimas de ciber delincuentes, principalmente en lo que concierne a robo de identidad que es uno de los delitos más frecuentes y en el que antes con mayor frecuencia había victimas.

Así lo comento el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda, quien dijo que previo la inicio de esta temporada vacacional de verano, la Policía Cibernética detectó dos páginas de internet apócrifas relacionadas con temas de turismo, y donde se ofrecían paquetes de viajes “a precios increíbles”, afortunadamente no se reportaron víctimas.

Gallegos Cepeda celebró que por fortuna los delitos cibernéticos han ido a la baja, lo que atribuyo al trabajo de prevención que se realiza de manera permanente, “hay mucha gente que en su momento, sobre todo cuando llegamos a esta administración caía en estos fraudes, hoy día afortunadamente los casos van a la baja”.

Pese a ello, reiteró el llamado a la población a no creer en ofertas muy buenas, no caer en falsos gestores o en llamadas solicitando dinero de amigos o conocidos, etc, “tal vez pudiera llegar a presentarse algún caso, aprovecho para hacer un llamado a la gente, por un lado a que utilice con toda responsabilidad de las líneas de emergencia en periodo vacacional.

En cuanto a fraudes invito a la población a identificar los sitios donde pretenda hacer compras, verificar incluso la ubicación de ser posible, que sean reales, que estén debidamente registrados, dados de alta en hacienda, que tengan sus protocolos de ventas en línea en orden , etc.

“Si ven alguna oferta extremadamente llamativa, hay que dudar y hay que confirmar si la empresa es real, si se tiene la posibilidad de ubicar físicamente el espacio de la empresa, si proviene de otra de otra entidad federativa verificar también antes de hacer alguna compra que nunca se concrete y solo pierdan su dinero, ver la dinámica de la página, cuántos seguidores tiene, desde cuándo está dada de alta, que cumpla con todas las características para operar en línea etc. y ante cualquier cosa llamar a los números de emergencia y levantar el reporte”.

