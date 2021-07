Alerta de género no ha detenido feminicidios: IMES

La Alerta por Violencia de Género, decretada en 2017 para seis municipios del estado, no ha sido suficiente para contener las trágicas expresiones de feminicidios.

A pocas semanas de concluir la actual administración, la titular del Instituto de las Mujeres del Estado, Erika Velázquez Gutiérrez, admitió que el programa que coordina la federación, al que la actual administración se adhirió inmediatamente de manera voluntaria, no ha funcionado.

La funcionaria estatal reconoció también que falta mucho por hacer, luego de que durante el último año del sexenio, en San Luis Potosí suman 17 muertes catalogadas como feminicidios.

Recordó como este plan tuvo su origen en el municipio de Tamuín, en la Huasteca, donde capturaron hace años a un multi feminicida que sigue bajo proceso.

De igual manera argumentó que no puede culparse a los gobiernos municipales, estatales, ni al federal, instancias que son señaladas como responsables de que no haya esquemas eficientes de prevención, o una metodología eficiente que permita definir si hay avances o no en el cumplimiento de las alertas.

Lamentó que, a varios años de su implementación, continúen los feminicidios, en un número mayor en entidades federativas que tienen decretada una alerta.

Finalmente, Velázquez Gutiérrez opinó que “no es posible que continúen las expresiones de violencia hacia las mujeres, como la que ocurre de manera constante en las calles, día con día”.