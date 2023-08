Alcaldesa de Soledad confirma cambios en su gabinete

La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez Leonor Noyola Cervantes afirmó los cambios en su gabinete, confirmando en la titularidad de la Dirección de Ecología a Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado en sustitución de Dolores Herminia Juárez Herrera, quien hasta hace unas semanas se desempeñó en el cargo y ahora está al frente de la Oficialía Séptima, ubicada en la colonia San Felipe.

Entrevistada sobre el tema, la edil dijo que la petición es brindar la atención que se merece a la ciudadanía, darles una repuesta pronta a las peticiones que nos hacen, para que este satisfecha con el trabajo que se esta haciendo en el ayuntamiento, ya que dijo, es una de las demandas que han hecho los habitantes de municipio.

“Ya se pueden confirmar los cambios Dolores Herminia Juárez Herrera quien se desempeñaba como directora de Ecología cubre un espacio que teníamos libre en la Oficialía Séptima y en este lugar queda al frente Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado, a quienes les pedimos todo su compromiso y profesionalismo para trabajar de tiempo completo, porque sabemos que nos debemos a la gente” dijo en entrevista la alcaldesa.

Indicando que precisamente basados en la atención que se da a la ciudadanía, todo el personal del ayuntamiento está en constante evaluación, pues se tiene que cumplir con resultados a las y los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.

Cuestionada sobre si espera la salida de otros de sus funcionarios que tengan alguna aspiración política rumbo al proceso electoral del 2024, Noyola Cervantes dijo que de momento no, pero si así lo deciden, pidió que con tiempo tramite el permiso correspondiente, ya que no se va a tolerar a ninguna persona que no esté comprometida al cien por ciento con el trabajo que se realiza en el ayuntamiento, el cual esta dirigido al cien por ciento para la ciudadanía.