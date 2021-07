Alcaldes que se van, cargan hasta con la taza del baño detecta la Auditoría Superior del Estado

San Luis Potosí se acerca al inicio del proceso de Entrega-Recepción de las 58 administraciones municipales así como del Gobierno del Estado. De acuerdo a la Ley deben comenzar 45 días antes de que tomen posesión, es un proceso complejo, delicado, muchas de las veces aderezado con el revanchismo político; en algunos casos no quieren entregar conforme a Derecho y en otras las administraciones entrantes no quieren recibir con el argumento de irregularidades, “pero ambos tienen responsabilidad que no pueden evadir, inclusive se contemplan sanciones para quienes no quieren entregar y también para quienes no quieren recibir”, aclara Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis.

Y es que las administraciones salientes tiene la obligación de entregar porque se trata de bienes públicos, no personales, “y los nuevos gobiernos de recibir, algunos argumentan no querer recibir por las anomalías e irregularidades detectadas, pero recordemos que los ex funcionarios no están exentos de responsabilidad administrativa y penal, aún años después de haber dejado el cargo”.

¿A lo largo de su trayectoria que ha sido lo más inusual que se ha encontrado en este tipo de procesos de Entrega-Recepción?

“En las administraciones me he topado que se llevan todo, escritorios, computadoras, bocinas, hojas, lapiceros, lápices, bueno hubo un caso muy bizarro en un ayuntamiento en el que el alcalde saliente se llevó los baños de la presidencia municipal, los acaba de construir y como ganó un adversario político, se llevó el lavabo y la taza del baño, evidentemente fue sancionado”.

La titular de la Auditoría Superior del Estado dijo que es obligación de todos los órganos del Estado que concluyen sus períodos constitucionales realizar la entrega-recepción, “nuestra tarea es sensibilizar a las administraciones para que entiendan que lo que tienen son recursos públicos, por ello llevamos el proceso para asesoraren el proceso de entrega-recepción que se realiza con un nuevo marco legal, que contempla mayores sanciones”.

El compromiso es brindar todas las facilidades para que el proceso se desarrolle con facilidad, apertura y transparencia.

Enfatizó que hoy como nunca los ciudadanos tendrán certeza sobre el uso de los recursos públicos y del status en el que dejan los bienes las administraciones salientes, “vigilamos los procesos para verificar que no haya incidentes y que cualquier presunta irregularidad que se detecte se le de seguimiento”.

Además la ASE está llevando a cabo acciones de asesoría y acompañamiento para garantizar que los procesos de entrega-recepción sean tersos y eficientes, apegados a lo establecido por la ley correspondiente, “se implementó un curso de capacitación sobre el proceso de entrega-recepción tanto al personal responsable en los municipios, como a las comisiones de los gobiernos entrantes, con las herramientas necesarias para lograr el cometido de un proceso limpio y sin contratiempos.

El cambio de Poder Ejecutivo será el día 26 de Septiembre mientras que las nuevas administraciones municipales asumirán el cargo el primero de Octubre.

De acuerdo a la Ley, el corte del proceso de integración de comisiones será el 31 de julio y para el 17 de agosto, se tendrá que realizar el acto protocolario de Entrega – Recepción.

“Un dato importantes es que no se debe dejar carga financiera a la próxima administración, ni obras inconclusas porque se estaría violentando la Ley, además de que las cuentas por cobrar se tendrán que reportar en cero y sin movimiento. Los servidores públicos municipales deberán cumplir con 93 formatos que marca la Ley, además de la integración de un expediente que será entregado a la próxima administración”. Cervantes Salgado dijo que el proceso de Entrega-Recepción debe transparentarse desde el inicio hasta el final, hasta el momento que el gobernante o el titular, quien vaya a recibir, estampe su firma., “la tarea es enorme y representa un esfuerzo mayúsculo, y sirve para que las administraciones entrantes conozcan con qué recursos y bienes trabajarán durante su gestión”.

Recordó que en San Luis Potosí se modificó la Ley de Entrega-Recepción para darle orden y pertinencia social, insistió en la necesidad de “educar” a las personas que asumen cargos públicos para que no destruyan, ni se lleven los bienes públicos.