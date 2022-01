Aforo del 50% por Covid debe aplicarse, sin tolerancia: Congreso

La indicación del gobierno del estado a través de sus distintas dependencias de que el aforo en plazas, restaurantes y otros lugares que generan aglomeración no debe rebasar el 50 por ciento, se debe aplicar con rigor y sin tolerancia, para evitar la propagación del Covid-19 y su variante Ómicron.

La vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIII Legislatura, diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, hizo un llamado a los administradores de los centros comerciales, propietarios de bares y restaurantes y lugares públicos en general, para que adopten las medidas preventivas.

Consideró que a pesar de que San Luis Potosí se mantiene en semáforo verde, es necesario que “la población en general hagamos conciencia sobre el riesgo que representa no acatar las disposiciones de prevención que permitan romper la cadena de contagios ante la presencia de variante del Covide-19 (variante Ómicron), que aun y cuando es menos dañina, no deja de representar un riesgo a la salud de las personas”.

Reconoció que desafortunadamente una gran parte de la población ha relajado las medidas de prevención e incluso, “se puede observar a personas que ya no utilizan el cubrebocas, no respetan la sana distancia y además no hacen uso del gel antibacterial, lo cual, es muy lamentable, tomando en consideración que somos nosotros mismos quienes debemos contribuir a disminuir el número de contagios que un corto plazo, puede provocar de nueva cuenta un aumento en el número de decesos y un colapso en el sistema de salud de la entidad”.

La legisladora reiteró que “hacemos un llamado a los administradores de las plazas comerciales para que implementen a partir de este día las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios de Covid-19 en la población, porque bien sabemos, ellos pueden bajar la información e implementar estas medidas mediante la aplicación de aforos controlados. Además de que estas medidas se deben aplicar de manera generalizada en los centros nocturnos, bares, restaurantes, centros deportivos y todos aquellos lugares públicos de gran afluencia”.

La diputada Emma Idalia Saldaña, reconoció el esfuerzo del Gobernador Ricardo Gallardo quien determinó que la afluencia a los espacios públicos será de un 50 por ciento con el fin de mitigar la acelerada propagación del virus en la población.

Señaló que con estas medidas también se busca, no afectar la economía, pero si privilegiar el cuidado de la salud de las y los potosinos ante el riesgo que representan los contagios y la presencia de la variante Ómicron en San Luis Potosí.