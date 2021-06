Aforo del 50% en iglesias ha permitido la reactivación de las limosnas: Priego Rivera

Con el aumento en el aforo permitido en las iglesias, también se ha recuperado la aportación de los feligreses, lo que ha ayudado a cubrir los gastos de las parroquias, indicó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El sacerdote señaló que actualmente las parroquias tienen un aforo permitido del 50% de su capacidad, lo que ha permitido que también se incrementen las aportaciones de los feligreses que acuden a misa, "si estábamos al 25% hoy estamos al 50 de recuperación".

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí / Norma Rivera

Señaló que si bien aún no se recuperan al 100% las limosnas de los feligreses, esto ha permitido que las parroquias tengan más ingresos para pagar sus servicios básicos, como agua, energía eléctrica e incluso el internet, que se volvió indispensable durante la pandemia para poder realizar las transmisiones de las ceremonias religiosas.

Además destacó que las parroquias trataron de no despedir a su personal, lo que también se ha podido costear con esta mejoría en las aportaciones de los fieles católicos, "todavía no llegamos a lo que podíamos (recaudar), pero esto nos ayuda a no despedir, creo que ninguna parroquia despidió a su gente".

En el mismo sentido, mencionó que hay parroquias en donde sus feligreses no han podido participar en la rifa que realizará la Iglesia con el objetivo de recaudar fondos, "en algunas parroquias va bien (la venta de boletos), en otras no, hay parroquias donde no fácilmente pueden dar 200 pesos".

Priego Rivera recordó que durante el confinamiento, fue necesario apoyar a sacerdotes y religiosas con despensas debido a que ellos no podían salir por ser población con factores de riesgo, y a través de acopio entre la población y con recursos de la Arquidiócesis, se les pudo brindar esa ayuda.

