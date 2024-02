Advierte Óscar Vera a Galindo y al PAN: “Les haremos falta” (video)

El Partido Conciencia Popular no va a desaparecer en este proceso electoral, “cada tres años desde hace 20 años, dicen que no vamos a sobrevivir y esta vez no es la excepción, pero se van a sorprender porque no solamente vamos a permanecer sino que lograremos al menos el 15 por ciento de la votación”.

El dirigente de ese instituto político local Oscar Vera Fábregat señaló lo anterior y dijo que “nunca habíamos tenido un equipo tan sólido, porque estamos presentando solamente candidatos y candidatos de gran liderazgo en sus regiones y en sus distritos, ya los van a ir conociendo cuando salgan a la calle”.

Manifestó que “no se vayan a sorprender cuando ganemos diputaciones locales directas y presidencias municipales, al menos en tres ya lideramos las encuestas, nuestros candidatos y candidatas se encuentran en primer lugar y eso es comprobable, vamos a tener una muy buena votación”.

Vera Fábregat añadió que “desde hace 20 años vienen diciendo que vamos a desaparecer como partido, pero siempre hemos estado entre el 5.0 o 6.0 por ciento de la votación pero ahora vaos por el 15 por ciento, vamos a sacar la mitad de los votos del gobierno”.

Expuso que ahora van sin coalición con ningún partido porque “la última ocasión no nos dieron posiciones, no hicimos campañas porque no teníamos candidatos, pero ahora se van a dar cuenta que les haremos falta al presidente municipal y al PAN, porque les dimos demasiados votos pero al final lo que van a hablar son los resultados”.