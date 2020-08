Administrativos de escuelas no quieren realizar entrega de libros de texto

La Directora General del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Griselda Álvarez Oliveros, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Joel Ramírez Díaz, y el Secretario General del la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Martín Rodríguez Ramírez, están obligando a que 700 administrativos, salgan a trabajar este lunes con todo y pandemia.

Una administrativa del SEER, de nombre Edith, denunció a este medio de comunicación su preocupación porque los están presionando a laborar, para la entrega de los libros de texto gratuitos.

Les llamaron vía telefónica desde el viernes pasado para obligarlos a participar dentro de este proceso, lo que los mantiene preocupados porque nos encontramos en el Semáforo Rojo de Riesgo por Covid-19.

Se quejan de su dirigencia sindical, que no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento aún y cuando desde los primeros días de la pandemia, se signó un documento en el que quedaron en mantener a salvo a la comunidad estudiantil.

"Nos avisaron por teléfono desde el viernes por la noche siendo que es una indicación de el Secretario de Educación no hay un oficio hasta ahorita, nos preocupa porque el sistema de salud está saturado y no hay quien lo entienda si nos enfermamos en realidad, las áreas administrativas del ser no cuentan con material de limpieza y aún así nos están citando a laborar escalonadamente, en algunos centros escolares viernes más de 30 personas juntas, tanto maestros, administrativos y padres de familia nos habremos de juntar".

En estos días se han percatado de que algunos directores están obligando al personal a acudir a los centros escolares para llevar a cabo el proceso de inscripción de manera presencial a pesar de que no se trata de una actividad esencial, así también algunas instituciones de Educación Federal están incurriendo en ésta misma problemática.