Adiós vuelos directos de SLP-Monterrey por altos costos

Sigue sin haber una conectividad aérea efectiva entre San Luis Potosí y Monterrey pese al desarrollo industrial que une a estas ciudades.

A pesar de que en enero se anunció la reapertura del vuelo de Aeroméxico entre San Luis Potosí y Monterrey con siete vuelos a la semana, usuarios reportan que no hay disponibilidad; al respecto, Rocío Macías Calvo, empresaria del ramo de agencias de viajes, indicó que al parecer el vuelo ya fue cancelado.

Manifestó que las tarifas que se manejan en el aeropuerto potosino afectan la accesibilidad para los pasajeros, pues por ejemplo, se manejan costos de hasta 5 mil o 6 mil pesos a destinos como Monterrey y Ciudad de México, situación que pudo haber influido en que a pesar de que sí hay interés por viajar, hubiera pocos pasajeros en el vuelo SLP-Monterrey.

Además del vuelo de Aeroméxico, la aerolínea TAR había anunciado también la apertura de un vuelo directo entre San Luis y Monterrey, cosa que tampoco ha ocurrido, "nunca lo hicieron, según ellos fue por falta de pasajeros, pero a veces hay que arriesgar un poquito para poder mantener esa conectividad".

Debido a esta situación, las personas interesadas en viajar de San Luis a Monterrey, tienen que hacer escala en la Ciudad de México, lo que implica esperas de mínimo dos horas, "cuando haces una escala no puedes vender un vuelo si no tienes por lo menos dos horas de escala para poder hacer la conectividad por cualquier demora o situación que se presente en el aeropuerto, más el itinerario del siguiente vuelo, entonces es muy probable que se queden 4 horas (en el aeropuerto) si no alcanzan el vuelo".

A ello agregó que en ocasiones la conectividad no es muy adecuada, ya que los vuelos no salen todos los días y manejan sólo ciertos horarios, por lo que los regresos "no se acomodan".