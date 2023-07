Acusa Sindicato Administrativo desinterés de la UASLP por resolver conflicto

Hay falsedad en las declaraciones de las autoridades universitarias en torno al porqué no se paga el bono que piden los trabajadores administrativos, señaló Rafael del Castillo Llamas, consultor del Sindicato Administrativo de Trabajadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Tras las declaraciones del Rector de la UASLP respecto a que no puede pagar el bono de tres días de salario que piden los trabajadores porque no se lo ha autorizado la Secretaría de Educación Pública ni la Auditoría Superior de la Federación, el abogado aseguró que eso es falso, “son falacias, están faltando a la verdad, casi estoy seguro que estos recursos son internos, no federales”.

Señaló que además el Rector ha sido mal asesorado por los abogados de la Universidad en cuanto a que si autoriza el pago del bono y la Auditoría lo observa, tendría que reintegrar los recursos de su bolsillo, “lo exhorto a que le pida su opinión a un abogado ajeno a la Autónoma para dé una opinión imparcial, porque no es así, supongamos que digan que no debió pagar, sería un pago indebido y eso no se lo cobran a la autoridad, se tiene que subsanar de sus recursos propios (de la institución)”.

Manifestó que es preocupante esta postura de la Universidad respecto a retirar el bono bajo el argumento de que fue un acuerdo externo, pues dejaría precedente para en el futuro se eliminen prestaciones sindicales con esa misma justificación.

Además lamentó que en las declaraciones del Rector y los abogados de la Universidad se viertan amenazas, como decir que si la huelga no es validada por el tribunal podría haber “repercusiones”, ya que en ello “vemos la mala intención de intimidar”; explicó que si por ejemplo la huelga no es válida, los trabajadores tienen 24 horas para reinstalarse en su puesto, y de no presentarse, entonces sí el patrón podrá rescindir los contratos.

Finalmente, Del Castillo Llamas indicó que si hubiera voluntad, este conflicto podría resolverse sin necesidad de recurrir a tribunales, sin embargo acusó que ha visto el “poco interés que tiene por la gente” el rector, pues inclusive se había negado a nivel los salarios mínimos de los trabajadores de más bajo salario, lo cual se logró hasta que intervino el secretario general Federico Garza Herrera.