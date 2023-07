Pago de bono requiere autorización de SEP y ASF: Rector

“No se va a lograr nada con marchas, así venga el 100% de los sindicalizados”, pues lo que se necesita para pagar el bono que pide el Sindicato Administrativo de Trabajadores de la UASLP, es autorización de una autoridad federal, indicó Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Luego de que este jueves el Sindicato Administrativo de la UASLP realizó una marcha para exigir el pago de un bono equivalente a tres días de sueldo base, Zermeño Guerra insistió en que dicho bono fue otorgado por “un acuerdo aparte” fuera del Contrato Colectivo de Trabajo, que establecía que debía pagarse la segunda quincena de julio de 2020, “se pagó y se cumplió” en ese entonces y después ya no lo solicitó el sindicato.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Recordó que el presupuesto de la Universidad es dinero público, por lo que se debe dar un informe justificado sobre su uso, y que hasta ahora, las autoridades federales competentes le han indicado que no puede utilizarlo para dar dicho bono, “para disponer de ese dinero necesito autorización de la SEP (Secretaría de Educación Pública) que dice: 0% nuevas prestaciones este año; de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dice que será observado si se usa, porque no estaba destinado para eso”.

Aseguró que en caso de que él autorice el pago del bono sin aprobación de la SEP, la ASF observaría el recurso y tendría que reintegrarlo de su bolsillo, no de las arcas de la Universidad; la opción que ha ofrecido la Universidad al sindicato, es que solicite un procedimiento especial colectivo que elimina el riesgo de la huelga y llevaría a que un tribunal determine si se debe pagar el bono.

Se manifiesta sindicato de la UASLP

Lamentó que además de no haber aceptado la propuesta de la Universidad respecto a seguir el procedimiento especial, el sindicato solicitó que se aplazara el estallamiento a huelga, “iba a empezar el 1 de agosto, eso nos daría unos días para presentar pruebas y que el juzgado decida si la huelga es válida o no, pero pidieron aplazarlo al día 11 y ahí ya nos entorpece el inicio de clases, pienso que fue una acción poco solidaria con la institución”, además de que dijo, en caso de que el tribunal señale que la huelga no es válida, podría haber repercusiones.

Respecto a si estas acciones del sindicato pudieran tener el objetivo de dañar sus intenciones de reelegirse, Zermeño Guerra indicó que “primero está la reelección del sindicato, que pudiera ser motivo de la forma en que están presionando”.